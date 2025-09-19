नदीम ने मुंबई की लड़की के साथ बनाया संबंध...फिर करने लगा ब्लैकमेलिंग, ऐसे हुआ खुलासा
नदीम ने मुंबई की लड़की के साथ बनाया संबंध...फिर करने लगा ब्लैकमेलिंग, ऐसे हुआ खुलासा

Ranchi Crime News: मुंबई की एक युवती के साथ रांची के नदीम नाम के युवक ने यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग किया. अब इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Sep 19, 2025, 09:21 AM IST

रांची के नदीम ने मुंबई की लड़की का किया यौन शोषण
रांची के नदीम ने मुंबई की लड़की का किया यौन शोषण

Ranchi News: रांची से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. मुंबई की एक युवती के साथ रांची के एक युवक ने यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग की है. यह हाल ही में मामला उजागर हुआ है. युवती की शिकायत के बाद रांची पुलिस हरकत में आई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

मुंबई की एक युवती ने रांची के रहने वाले नदीम नामक युवक पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का गंभीर आरोप लगाया है. युवती का दावा है कि आरोपी ने उसकी अंतरंग तस्वीरों का इस्तेमाल कर उसे ब्लैकमेल करना शुरू किया.

युवती ने मुंबई में जीरो एफआईआर दर्ज करवाई, जिसके बाद केस रांची ट्रांसफर किया गया. रांची की कोतवाली पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी नदीम को शहर के एक स्पा सेंटर से गिरफ्तार कर लिया. 

पीड़िता का आरोप है कि नदीम न सिर्फ उसे ब्लैकमेल कर रहा था, बल्कि एक स्पा सेंटर में गलत काम करने के लिए भी दबाव बना रहा था. पुलिस ने आरोपी को पकड़कर कोतवाली थाने में पूछताछ शुरू कर दी है.

कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय ने कहा कि फिलहाल, पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है. युवती की शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया है. अब देखना होगा कि जांच में और क्या खुलासे होते हैं.

नदीम ने मुंबई की लड़की के साथ बनाया संबंध...फिर करने लगा ब्लैकमेलिंग, ऐसे हुआ खुलासा
