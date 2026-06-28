जमीन विवाद या अवैध संबंध? मुजफ्फरपुर में छोटे भाई ने संतोष महतो को 'लोढ़ी' से सिर पर वार कर मार डाला

बताया जा रहा है कि रविवार (28 जून, 2026) की सुबह संतोष महतो और उनके छोटे भाई अशोक महतो के बीच घर के भीतर किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी. यह बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गया. आरोप है कि इसी दौरान छोटे भाई अशोक महतो ने घर में रखे मशाला पीसने वाले पत्थर से बड़े भाई संतोष महतो के सिर पर मार दिया, जिससे उनकी मौत हो गई. शोर सुनकर परिवार और आसपास के लोग जुटे. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी भाई मौके से फरार हो गया. सूचना मिलते ही मुसहरी थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और घटनास्थल का मुआयना किया. पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की और उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया. पुलिस ने तत्काल आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है.