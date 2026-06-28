जमीन विवाद या अवैध संबंध? मुजफ्फरपुर में छोटे भाई ने संतोष महतो को 'लोढ़ी' से सिर पर वार कर मार डाला

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मुजफ्फरपुर में अहले सुबह छोटे भाई ने आपसी विवाद में अपने ही सगे बड़े भाई की मशाला पीसने वाले पत्थर (लोढ़ी) से कूचकर मार डाला. घटना मुशहरी थाना क्षेत्र के नवादा चौक के निकट मनसाही गांव की है. मृतक की पहचान 48 वर्षीय संतोष महतो के रूप में हुई है. घटना के बाद पुलिस ने आरोपी छोटे भाई अशोक महतो को गिरफ्तार कर लिया है. हालांकि, यह बात सामने आई है कि छोटे भाई का अपनी बड़ी भाभी के साथ प्रेस प्रसंग चल रहा था. इसकी जानकारी संतोष महतो को हो गई थी. फिलहाल, पुलिस भाभी के साथ प्रेम संबंध होने की जांच कर रही है.
बताया जा रहा है कि रविवार (28 जून, 2026) की सुबह संतोष महतो और उनके छोटे भाई अशोक महतो के बीच घर के भीतर किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी. यह बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गया. आरोप है कि इसी दौरान छोटे भाई अशोक महतो ने घर में रखे मशाला पीसने वाले पत्थर से बड़े भाई संतोष महतो के सिर पर मार दिया, जिससे उनकी मौत हो गई. शोर सुनकर परिवार और आसपास के लोग जुटे. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी भाई मौके से फरार हो गया. सूचना मिलते ही मुसहरी थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और घटनास्थल का मुआयना किया. पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की और उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया. पुलिस ने तत्काल आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है.
मृतक संतोष महतो शादियों और दूसरे कार्यक्रमों में खाना बनाने का काम करते थे. हाल ही में एक दुर्घटना के बाद वे घर पर ही रह रहे थे. उनके रिश्तेदारों के अनुसार, यह घटना जमीन के विवाद की वजह से हुई. वहीं, परिवार के दूसरे सदस्यों ने बताया कि आरोपी अशोक महतो का अपनी भाभी (बड़े भाई की पत्नी) के साथ प्रेम संबंध था, जिनके पति का भी निधन हो चुका था. बड़े भाई को इस अफेयर के बारे में पता चल गया था और इसके बाद दोनों ने मिलकर बड़े भाई को मार दिया. पुलिस अभी देवर और भाभी के बीच अवैध संबंधों के आरोपों की जांच कर रही है. एसडीपीओ पूर्वी मनोज कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और FSL की टीम भी जांच कर रही है. घटना को लेकर फिलहाल जमीन विवाद ही बताया गया है. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही हैं.