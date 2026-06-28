Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /Bihar Jharkhand Crime
  • /जमीन विवाद या अवैध संबंध? मुजफ्फरपुर में छोटे भाई ने संतोष महतो को लोढ़ी से सिर पर वार कर मार डाला

जमीन विवाद या अवैध संबंध? मुजफ्फरपुर में छोटे भाई ने संतोष महतो को 'लोढ़ी' से सिर पर वार कर मार डाला

मुजफ्फरपुर में छोटे भाई ने अपने ही भाई की हत्या कर दी. पत्थर से पीटकर की गई यह हत्या पारिवारिक विवाद का नतीजा लग रहा है. वहीं, अपनी भाभी के साथ प्रेम संबंध होने के आरोप भी सामने आए हैं फिलहाल, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच में जुट गई है.

Written ByManitosh kumarEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 28, 2026, 02:22 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 02:22 PM IST
जमीन विवाद या अवैध संबंध? मुजफ्फरपुर में छोटे भाई ने संतोष महतो को 'लोढ़ी' से सिर पर वार कर मार डाला
Image Credit: मुजफ्फरपुर क्राइम न्यूज (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Manitosh kumar

Manitosh kumar

अपराध, सेना, उत्पाद और लीगल न्यूज का विशेष रिपोर्टिंग का अनुभव. 2001 से 2008 दिसंबर तक हिंदुस्तान हिंदी दैनिक, मुजफ्फरपुर एडिशन में बतौर संवाददाता के रुप में काम किया.उसके बाद 2008 से 2022 के अप्रैल तक NETWORK-18 ग्रुप के आईबीएन-7 और CNN NEWS 18 में मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में 15 वर्षो तक काम किया. 2002 से जी मीडिया में बतौर मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पटना: बंगाल सरकार में मंत्री अर्जुन सिंह ने लालू यादव और ममता बनर्जी पर साधा निशाना
Bihar politics35 min ago
2
Nalanda News45 min ago
3
Education Minister Mithilesh Tiwari1 hr ago
4
Bagaha News1 hr ago
5
Gopalganj news1 hr ago