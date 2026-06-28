/12 साल बाद घर लौटे छोटे भाई ने बड़े भाई को दी रूह कंपा देने वाली मौत, पहले हथियारों की पूजा की, फिर बांधकर तलवार से काटा

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पूर्णिया से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना 28 जून, 2026 दिन रविवार को सामने आई है. यहां 12 साल बाद घर लौटे छोटे भाई ने अपने ही बड़े भाई की बेरहमी से हत्या कर दी. आरोप है कि वारदात से पहले उसने हत्या में इस्तेमाल होने वाली तलवार और चाकू की पूजा की, फिर बड़े भाई को बांधकर उस पर ताबड़तोड़ हमला कर मौत के घाट उतार दिया. घटना बनमनखी थाना क्षेत्र के मखनाहा गांव की है. पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
मृतक की पहचान मखनाहा निवासी स्वर्गीय अचेन शर्मा के पुत्र सुशील कुमार शर्मा के रूप में हुई है. घटना के बाद पूरे गांव मे सनसनी फैली है. सूचना मिलते ही बनमनखी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जीएमसीएच पूर्णिया भेज दिया.
मृतक के रिश्तेदार मुकेश शर्मा ने बताया कि मुख्य आरोपी वकील शर्मा कई साल पहले घर छोड़कर पंजाब चला गया था और करीब 12 साल बाद वापस लौटा था. काफी खोजबीन के बाद सुशील ही उसे एक सप्ताह पहले घर लेकर आया था, लेकिन उसी छोटे भाई ने अपने एक अन्य भाई बोवा शर्मा के साथ मिलकर सुशील की हत्या कर दी.
परिजनों के मुताबिक, पारिवारिक विवाद के दौरान पहले सुशील को घर से बाहर निकाला गया. इसके बाद आंगन में बांस की लाठी के सहारे उसके हाथ और पैर कपड़े और रस्सी से कसकर बांध दिए गए, ताकि वह न भाग सके और न ही अपना बचाव कर सके. इसके बाद दोनों आरोपियों ने तलवार और चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी.
घटना का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि परिजनों का आरोप है कि हत्या से पहले आरोपियों ने तलवार और चाकू की पूजा-अर्चना की. इसके बाद उन्होंने वारदात को अंजाम दिया. जब सुशील की पत्नी अपने पति को बचाने पहुंची और उसके हाथ-पैर खोलने की कोशिश की, तो आरोपियों ने उसे लाठी-डंडे से पीटकर भगा दिया. पत्नी को यह कहकर डराया गया कि सुशील को भूत लगा है और उसी को उतारा जा रहा है.
वारदात के बाद गांव में सनसनी फैल गई. लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. बनमनखी थाना के पुलिस इंस्पेक्टर संजय कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया सुशील कुमार की हत्या उसके भाई की ओर से मारपीट और धारदार हथियार से की गई है. मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.
रिपोर्ट: संतोष नायक