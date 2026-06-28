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12 साल बाद घर लौटे छोटे भाई ने बड़े भाई को दी रूह कंपा देने वाली मौत, पहले हथियारों की पूजा की, फिर बांधकर तलवार से काटा

Purnia News: पूर्णिया जिले में 12 साल बाद घर लौटे एक छोटे भाई ने बड़े भाई को रूह कंपा देने वाली मौत दी. अपने भाई की हत्या करने से पहले आरोपी ने पहले हथियारों की पूजा की, फिर बांधकर तलवार से काट डाला.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 28, 2026, 03:44 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 03:47 PM IST
12 साल बाद घर लौटे छोटे भाई ने बड़े भाई को दी रूह कंपा देने वाली मौत, पहले हथियारों की पूजा की, फिर बांधकर तलवार से काटा
Image Credit: (Photo-AI)पूर्णिया में सगे भाई ने की सगे भाई की हत्या कीSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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