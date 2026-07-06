मुजफ्फरपुर में दिनदहाड़े युवक का अपहरण, RJD का बोर्ड लगे थार गाड़ी से आए थे बदमाश

आरोपियों के ठिकाने तक पहुंची पुलिस

दरअसल, मामला मुजफ्फरपुर जिले के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के सर्किट हाउस के पास का है. कल शाम करीब 4 बजे काजी मोहम्मदपुर थाना के पुलिस को सूचना मिली कि एक थार गाड़ी जिस पर राजद के जिला सचिव का बोर्ड और राजद का झंडा लगा है, उस थार गाड़ी से कुछ बदमाशों ने एक युवक को जबरन गाड़ी में बैठा कर ले जाया गया है. सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. घटना के कुछ देर के बाद अपहरण किए गए युवक को थार सवार बदमाशों ने पिटाई की और ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के चांदनी चौक के पास सड़क पर फेंक दिया और मौके से फरार हो गए. पुलिस उस अपहृत युवक तक पहुंची और फिर युवक को इलाज कराया.जिससे पूछताछ के बाद पुलिस आरोपियों के ठिकाने तक पहुंची.