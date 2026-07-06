मुजफ्फरपुर में दिनदहाड़े युवक का अपहरण, RJD का बोर्ड लगे थार गाड़ी से आए थे बदमाश

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मुजफ्फरपुर में अपहरण का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां शहर के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाके 'सर्किट हाउस रोड' से दिन-दहाड़े एक युवक का अपहरण कर लिया गया. अपहरण करने वाले लोग महिंद्रा थार गाड़ी में आए थे, जिस पर RJD का बैनर और एक बोर्ड लगा था, जिसमें गाड़ी के मालिक की पहचान RJD जिला सचिव के तौर पर की गई थी. अपहरणकर्ताओं ने गाड़ी के अंदर युवक की बेरहमी से पिटाई की और फिर उसे सड़क पर फेंककर मौके से फरार हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत हरकत में आई. महज तीन घंटे के भीतर पुलिस ने RJD नेता को गिरफ्तार कर लिया, सरैया थाना क्षेत्र से थार गाड़ी को जब्त किया और जांच के बाद गिरफ्तार नेता को न्यायिक हिरासत में भेज दिया.
आरोपियों के ठिकाने तक पहुंची पुलिस
दरअसल, मामला मुजफ्फरपुर जिले के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के सर्किट हाउस के पास का है. कल शाम करीब 4 बजे काजी मोहम्मदपुर थाना के पुलिस को सूचना मिली कि एक थार गाड़ी जिस पर राजद के जिला सचिव का बोर्ड और राजद का झंडा लगा है, उस थार गाड़ी से कुछ बदमाशों ने एक युवक को जबरन गाड़ी में बैठा कर ले जाया गया है. सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. घटना के कुछ देर के बाद अपहरण किए गए युवक को थार सवार बदमाशों ने पिटाई की और ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के चांदनी चौक के पास सड़क पर फेंक दिया और मौके से फरार हो गए. पुलिस उस अपहृत युवक तक पहुंची और फिर युवक को इलाज कराया.जिससे पूछताछ के बाद पुलिस आरोपियों के ठिकाने तक पहुंची.
मामले की गंभीरता को देखते हुए SSP कांतेश कुमार मिश्रा के निर्देशों पर काजी मोहम्मदपुर पुलिस ने CCTV फुटेज के जरिए संदिग्धों का पीछा किया और घटना में शामिल थार गाड़ी का मुजफ्फरपुर जिले के सरैया थाना क्षेत्र तक पीछा किया. गाड़ी जब्त कर ली गई और एक आरोपी को हिरासत में ले लिया गया. उसकी पहचान मोहम्मद रहमान के तौर पर हुई है, जो RJD नेता है और कांटी थाना क्षेत्र के दामोदरपुर का रहने वाला है. पुलिस अभी गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ कर रही है. साथ ही घटना स्थल से भागने वाले उसके साथियों की भी तलाश कर रही है.
मामले को लेकर टाउन डीएसपी सुरेश कुमार ने बताया गया कि कल काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के सर्किट हाउस के पास से कुछ बदमाशों के द्वारा एक युवक को जबरन थार गाड़ी में बिठाने की सूचना मिली थी. इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच की. पूरे जिले में पुलिस को अलर्ट किया गया, जिसके उस बाद थार गाड़ी को सरैया थाना क्षेत्र से जब्त किया गया. साथ ही, एक युवक को हिरासत में लिया गया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.