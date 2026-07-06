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मुजफ्फरपुर में दिनदहाड़े युवक का अपहरण, RJD का बोर्ड लगे थार गाड़ी से आए थे बदमाश

मुजफ्फरपुर में RJD का बैनर और बोर्ड लगे एक छार ने दिन-दहाड़े एक युवक का अपहरण कर लिया और गाड़ी के अंदर ही उसकी बेरहमी से पिटाई की. सूचना मिलने पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए RJD नेता को गिरफ्तार कर लिया और थार भी जब्त कर ली.

Written ByManitosh kumarEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jul 06, 2026, 06:56 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 06:56 PM IST
मुजफ्फरपुर में दिनदहाड़े युवक का अपहरण, RJD का बोर्ड लगे थार गाड़ी से आए थे बदमाश
Image Credit: मुजफ्फरपुर में दिनदहाड़े युवक का अपहरण (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Manitosh kumar

Manitosh kumar

अपराध, सेना, उत्पाद और लीगल न्यूज का विशेष रिपोर्टिंग का अनुभव. 2001 से 2008 दिसंबर तक हिंदुस्तान हिंदी दैनिक, मुजफ्फरपुर एडिशन में बतौर संवाददाता के रुप में काम किया.उसके बाद 2008 से 2022 के अप्रैल तक NETWORK-18 ग्रुप के आईबीएन-7 और CNN NEWS 18 में मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में 15 वर्षो तक काम किया. 2002 से जी मीडिया में बतौर मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं.

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