/लाठी, डंडे और फरसे से हमला...दरभंगा में युवक की बेरहमी से हत्या, पटना के दारोगा पर भी फायरिंग

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दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के ओझौल गांव में 26 जून, 2026 दिन शुक्रवार की सुबह आपसी विवाद ने खूनी रूप ले लिया. घटना में 25 वर्षीय सुनील सहनी की लाठी-फरसा से हमला कर हत्या कर दी गई. जबकि, बिहार पुलिस के एक दारोगा मोबिन गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए. उनका इलाज दरभंगा के एक निजी अस्पताल में चल रहा है.
मृतक के परिजनों के अनुसार, शुक्रवार सुबह बजे किसी ने फोन कर सुनील को घर से बुलाया था. कुछ देर बाद ओझौल शिव मंदिर के समीप उसका शव बरामद हुआ. घटनास्थल पर उसकी बाइक भी मिली. मृतक के सिर सहित शरीर पर गंभीर चोट के निशान पाए गए.
मृतक के पिता दिलीप सहनी ने गांव के सोनू, मोनू, राहुल समेत करीब 10 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि पहले भी उनके बेटे को धमकी दी गई थी और हमलावर पहले से लाठी,डंडा और धारदार हथियार लेकर घात लगाए बैठे थे.
वहीं, पुलिस के अनुसार, घायल मोबिन (50 वर्ष) वर्तमान में पटना जिला बल में सहायक अवर निरीक्षक (ASI) के पद पर पदस्थापित हैं. उन्हें गोली लगने के बाद दरभंगा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
घटना की सूचना मिलते ही बहादुरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया. एफएसएल टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने का काम शुरू कर दिया है. डीआईजी मनोज कुमार एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया. जबकि, एसडीपीओ सदर-1 कैंप कर मामले की निगरानी कर रहे हैं.
एसडीपीओ राजीव कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आपसी विवाद का लग रहा है. गांव में स्थिति पूरी तरह सामान्य है और एहतियात के तौर पर पुलिस बल की तैनाती की गई है. पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है.
पुलिस ने यह भी बताया कि मृतक सुनील सहनी के खिलाफ पूर्व में दरभंगा और सीतामढ़ी जिले के विभिन्न थानों में हत्या के प्रयास, मारपीट, समेत कई आपराधिक मामले दर्ज रहे हैं. साथ ही गांव के मुस्लिम युवती से भी भगा कर विवाह किया था, जिससे गांव में नराजगी भी थी. हालांकि, पुलिस ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान घटना की निष्पक्ष जांच की जा रही है और दोषियों की जल्द गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है.
रिपोर्ट: मुकेश कुमार