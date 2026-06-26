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लाठी, डंडे और फरसे से हमला...दरभंगा में युवक की बेरहमी से हत्या, पटना के दारोगा पर भी फायरिंग

Darbhanga News: क्रवार सुबह बजे किसी ने फोन कर सुनील को घर से बुलाया था. कुछ देर बाद ओझौल शिव मंदिर के समीप उसका शव बरामद हुआ. घटनास्थल पर उसकी बाइक भी मिली. वहीं, एक दारोगा मोबिन गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 26, 2026, 08:33 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 08:35 PM IST
लाठी, डंडे और फरसे से हमला...दरभंगा में युवक की बेरहमी से हत्या, पटना के दारोगा पर भी फायरिंग
Image Credit: (Photo-AI) दरभंगा में युवक की बेरहमी से हत्याSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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