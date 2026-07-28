/पटनाः दानापुर में युवक की गोली मारकर हत्या, बिहटा में अवैध हथियारों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई

राज्य चुनें
पटना के नौबतपुर थाना क्षेत्र में 24 वर्षीय युवक की गोली मरने के बाद धारदार हथियार से हत्या कर दिए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई. घटना नरेंद्र रामपुर गांव की है, जहां सोमवार (27 जुलाई) देर रात सड़क किनारे युवक का शव मिलने के बाद ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई. मृतक की पहचान नरेंद्र रामपुर निवासी बबन राय के 24 वर्षीय बेटे हैप्पी राज के रूप में हुई है. ग्रामीणों के अनुसार, सोमवार की शाम को हैप्पी राज को गांव के ही दो युवकों (आर्यन और सुधीर) के साथ बाइक पर जाते हुए देखा गया था. देर रात उसका शव सड़क किनारे मिलने के बाद परिजनों ने दोनों युवकों पर हत्या का आरोप लगाया है. हालांकि, हत्या के पीछे की वजह अब तक स्पष्ट नहीं हो सकी है और पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है.
घटना की सूचना मिलते ही नौबतपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिजन घटनास्थल पर जमा हो गए. परिजनों ने आरोपितों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा किया और कार्रवाई की मांग करते हुए शव उठाने का विरोध किया. पुलिस अधिकारियों ने परिजनों को समझाकर जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया. नौबतपुर थाना प्रभारी मंजीत कुमार ठाकुर ने बताया कि पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है. आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है. पुलिस का कहना है कि हत्या के कारणों और घटना में शामिल सभी लोगों की भूमिका की गहन जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
दूसरी ओर, पटना के बिहटा में पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. यहां पुलिस ने सिमरी बहपुरा गांव से कई अवैध हथियार, भारी मात्रा में जिंदा कारतूस और शराब के साथ पांच युवकों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए पांचों युवकों से पूछताछ जारी है. गिरफ्तार अपराधियों की पहचान धीरज कुमार, हिमांशु कुमार, सुजीत कुमार, शशि कुमार और रोशन कुमार के रूप में हुई है. सभी गिरफ्तार अपराधी मनेर थाना क्षेत्र के मौला गांव के रहने वाले हैं. पुलिस उनके पूरे नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश कर रही है.
इस मामले को लेकर पश्चिम सिटी एसपी संकेत कुमार ने बताया कि कल देर शाम बिहटा थाना की पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि बहपुरा गांव के बाजार में कुछ अपराधी इकट्ठा हुए हैं और शराब पार्टी कर रहे हैं. इनके पास कुछ हथियार भी हैं और ये किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में हैं. इसके बाद दानापुर डीएसपी 2 और बिहटा थानाध्यक्ष के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और छापेमारी शुरू की गई. पुलिस ने मौके से पांच युवक को गिरफ्तार किया है. यह सभी गिरफ्तार मनेर मौला गांव के रहने वाले हैं. पुलिस ने अभियुक्तों के पास और घरों से एक देसी कट्टा, देसी कार्बाइन के अलावा 34 जिंदा कारतूस, 44 खोखा, एक शराब की बोतल, चार फोन और एक बाइक को बरामद की है. जांच में पता चला कि गिरफ्तार सभी अभियुक्त एक गिरोह के रूप में काम करते थे और क्षेत्र में भय का माहौल बनाया करते थे.