/पटनाः दानापुर में युवक की गोली मारकर हत्या, बिहटा में अवैध हथियारों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई

इस मामले को लेकर पश्चिम सिटी एसपी संकेत कुमार ने बताया कि कल देर शाम बिहटा थाना की पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि बहपुरा गांव के बाजार में कुछ अपराधी इकट्ठा हुए हैं और शराब पार्टी कर रहे हैं. इनके पास कुछ हथियार भी हैं और ये किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में हैं. इसके बाद दानापुर डीएसपी 2 और बिहटा थानाध्यक्ष के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और छापेमारी शुरू की गई. पुलिस ने मौके से पांच युवक को गिरफ्तार किया है. यह सभी गिरफ्तार मनेर मौला गांव के रहने वाले हैं. पुलिस ने अभियुक्तों के पास और घरों से एक देसी कट्टा, देसी कार्बाइन के अलावा 34 जिंदा कारतूस, 44 खोखा, एक शराब की बोतल, चार फोन और एक बाइक को बरामद की है. जांच में पता चला कि गिरफ्तार सभी अभियुक्त एक गिरोह के रूप में काम करते थे और क्षेत्र में भय का माहौल बनाया करते थे.