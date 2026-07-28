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पटनाः दानापुर में युवक की गोली मारकर हत्या, बिहटा में अवैध हथियारों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई

Patna Crime News: पटना के नौबतपुर थाना क्षेत्र के नरेंद्र रामपुर गांव में 24 वर्षीय हैप्पी राज की निर्ममता से हत्या कर दी गई. शव पर गोली मारने और धारदार हथियार से काटे जाने के निशान मिले हैं. दूसरी ओर, पटना के बिहटा में पुलिस ने अवैध हथियारों के 5 अपराधियों को शराब पार्टी करते हुए गिरफ्तार किया है.

Written ByISTYEK KHAN Edited ByK Raj Mishra
Published: Jul 28, 2026, 07:22 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 07:22 AM IST
पटनाः दानापुर में युवक की गोली मारकर हत्या, बिहटा में अवैध हथियारों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई
Image Credit: दानापुर में युवक की गोली मारकर हत्या, बिहटा में अवैध हथियारों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई (Zee Media)

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ISTYEK KHAN

ISTYEK KHAN

पटना के दानापुर में अनुभवी और भरोसेमंद पत्रकार. मीडिया में 21 साल काम करने का अनुभव. कई इलेक्ट्रॉनिक चैनलों में काम कर चुके इस्तेयाक पिछले 18 साल से जी मीडिया से जुड़े हुए हैं. पटना पश्चिमी क्षेत्र के कई पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने में इनकी रिपोर्टिंग का अहम योगदान रहा है. जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग और जनहित के मुद्दों को प्रमुखता देना उनकी विशेषता है. उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें बिहार सरकार की ओर से 2008 और 2017 में सम्मानित किया जा चुका है.

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