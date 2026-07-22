मुजफ्फरपुर-मोतिहारी फोरलेन पर युवक की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस

मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार की देर रात एक खौफनाक वारदात सामने आई है. मुजफ्फरपुर-मोतिहारी फोरलेन पर ओवरब्रिज के पास अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देकर अपराधी मौके से फरार हो गए. सड़क किनारे खून से लथपथ शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है. वहीं, घटना की सूचना मिलते ही मोतीपुर थाना पुलिस फौरन मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया.