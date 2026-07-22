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मुजफ्फरपुर-मोतिहारी फोरलेन पर युवक की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस

Muzaffarpur News: मोतीपुर थाना क्षेत्र के मुजफ्फरपुर-मोतीहारी फोरलेन पर मंगलवार की देर रात्रि एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. मृतक युवक का शव सड़क के किनारे परा मिला है. घटना मोतीपुर थाना क्षेत्र के मुजफ्फरपुर-मोतीहारी फोरलेन के ओवरब्रिज की है.

Written ByManitosh kumarEdited ByShailendra
Published: Jul 22, 2026, 06:59 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 06:59 PM IST
मुजफ्फरपुर-मोतिहारी फोरलेन पर युवक की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस
Image Credit: (Z News) मुजफ्फरपुर-मोतिहारी फोरलेन पर युवक की गोली मारकर हत्या

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Manitosh kumar

Manitosh kumar

अपराध, सेना, उत्पाद और लीगल न्यूज का विशेष रिपोर्टिंग का अनुभव. 2001 से 2008 दिसंबर तक हिंदुस्तान हिंदी दैनिक, मुजफ्फरपुर एडिशन में बतौर संवाददाता के रुप में काम किया.उसके बाद 2008 से 2022 के अप्रैल तक NETWORK-18 ग्रुप के आईबीएन-7 और CNN NEWS 18 में मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में 15 वर्षो तक काम किया. 2002 से जी मीडिया में बतौर मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं.

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