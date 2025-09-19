Ranchi Crime: रांची में पत्थर से कूचकर युवक की हत्या, सबूत छिपाने के लिए शव जलाया
Ranchi Crime: रांची में पत्थर से कूचकर युवक की हत्या, सबूत छिपाने के लिए शव जलाया

Ranchi Crime: रांची के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में शुक्रवार को तालाब के किनारे अधजला शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस की शुरूआती जांच के अनुसार पहले युवक को पत्थर से मार कर हत्या की. फिर अपराधी ने सबूत मिटाने के लिए उसे जलाकर तालाब के किनारे छोड़ दिया.

Edited By:  Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 19, 2025, 05:50 PM IST

Ranchi Crime: रांची के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक युवक की पत्थर से कूचकर हत्या करने के बाद शव को जला देने की सनसनीखेज वारदात सामने आई है. घटना की जानकारी तब मिली जब टोनको तालाब के पास स्थानीय लोगों ने एक अधजला शव देखा और पुलिस को सूचित किया. एयरपोर्ट थाना और खरसीदाग ओपी की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी.

प्रारंभिक जांच में पुलिस को शव के पास से खून से सना एक बड़ा पत्थर मिला. आशंका जताई जा रही है कि युवक की हत्या इसी पत्थर से की गई और इसके बाद साक्ष्य मिटाने के लिए शव पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, शव इतनी बुरी तरह से जला हुआ है कि मृतक की पहचान करना मुश्किल हो रहा है. फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है और मौके से मिले साक्ष्यों को जब्त कर लिया गया है.

पुलिस आसपास के इलाकों से गुमशुदगी की शिकायतों की जांच कर रही है, ताकि मृतक की पहचान की जा सके. अधिकारियों ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह मामला आपसी रंजिश का लग रहा है. हालांकि, हत्या के कारणों और इसमें शामिल लोगों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और आगे की जांच के बाद ही हो पाएगी.

पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है और सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है. वारदात से इलाके में दहशत फैल गई है. तालाब के किनारे आमतौर पर लोग सुबह टहलने आते हैं. शुक्रवार को जब वहां अधजला शव मिला तो यह खबर पूरे क्षेत्र में तेजी से फैल गई और मौके पर भीड़ जमा हो गई.

पुलिस ने अज्ञात अपराधियों के खिलाफ हत्या और साक्ष्य मिटाने का मामला दर्ज कर लिया है. एयरपोर्ट थाना प्रभारी ने कहा कि पुलिस गंभीरता से जांच में जुटी है.

इनपुट: आईएएनएस

ये भी पढे़ं: दारोगा का सिर फटा, सर्विस रिवॉल्वर और मोबाइल छीना, पुलिस टीम पर पशु तस्करों का हमला

ranchi crime news

