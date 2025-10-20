Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2969018
Zee Bihar JharkhandBihar Jharkhand Crime

गोलियों की गूंज से थर्राया पटना, युवक की गोली मारकर हत्या

Patna News: पटना के कदमकुआं क्षेत्र में सोमवार को हुई गोलीबारी की घटना में एक युवक की जान चली गई. शुरुआती जांच में पुलिस को यह वारदात पुरानी रंजिश का नतीजा लग रही है. घटना से इलाके में दहशत फैल गई है. पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 20, 2025, 02:23 PM IST

Trending Photos

पटना में गूंजीं गोलियां
पटना में गूंजीं गोलियां

Patna Crime News: बिहार राजधानी पटना में अपराधियों का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा है. रविवार की देर रात कदमकुआं थाना क्षेत्र के प्रेमचंद गोलंबर स्थित मैला टंकी के पास बेखौफ अपराधियों ने 26 वर्षीय युवक मृत्युंजय कुमार को गोलियों से भून डाला. बताया जा रहा है कि अपराधियों ने उसे लगातार तीन गोलियां मारीं, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई.

घटना की सूचना मिलते ही कदमकुआं थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया. मृतक के पिता ध्रुव कुमार ने बताया कि रविवार शाम करीब 7 बजे मृत्युंजय घर से निकला था और रात 11 बजे फोन कर कहा कि पापा खाना खा लीजिए, मैं थोड़ी देर में आता हूं, लेकिन कुछ ही देर बाद सूचना मिली कि उसे गोली मार दी गई है.

यह भी पढ़ें: मोतिहारी पुलिस का 'ऑपरेशन लंगड़ा', कुख्यात सिकंदर सहनी से मुठभेड़, पैर में मारी गोली

Add Zee News as a Preferred Source

इस मामले में टाउन डीएसपी-1 राजेश रंजन ने बताया कि मृतक का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है और वह पूर्व में जेल भी जा चुका है. प्राथमिक जांच में यह मामला आपसी रंजिश से जुड़ा प्रतीत हो रहा है. पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों की पहचान कर ली है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है. इस वारदात से इलाके में दहशत का माहौल है.

रिपोर्ट: प्रकाश सिन्हा

यह भी पढ़ें:बेखौफ अपराधियों का तांडव: 13 साल के बच्चे का अपहरण कर की गई बेरहमी से हत्या

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

patna news

Trending news

patna news
गोलियों की गूंज से थर्राया पटना, युवक की गोली मारकर हत्या
bihar chunav 2025
बिहार में त्योहारों और चुनाव का संगम, एनडीए को मिलेगी प्रचंड जीत: चिराग पासवान
motihari crime news
मोतिहारी पुलिस का 'ऑपरेशन लंगड़ा', कुख्यात सिकंदर सहनी से मुठभेड़, पैर में मारी गोली
diwali 2025
अज्ञान पर ज्ञान और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक: CM नीतीश कुमार
Gayaji News
दिवाली हो गई काली, घर में नहीं जलेगा दीपक! गयाजी में डबल मर्डर से सनसनी
diwali 2025
दीपावली केवल उपहारों का नहीं, परिवार से जुड़ने का पर्व है: पंकज त्रिपाठी
bihar chunav 2025
RJD ने 143 सीटों पर उतारे उम्मीदवार, तेजस्वी इस सीट से लड़ेंगे चुनाव, देखें लिस्ट
Ranchi News
चौपाटी रेस्टोरेंट के मालिक विजय नाग की हत्या, पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ आरोपी
bihar chunav 2025
'लालू यादव अगर आज नहीं रहें, तो तेजस्वी को...', अनंत सिंह का विस्फोटक बयान
delhi diwali 2025
Diwali 2025: पटना की फूल मंडी में उमड़ी भीड़, रांची में 'ग्रीन पटाखों' की धूम