गोलियों की गूंज से थर्राया पटना, युवक की गोली मारकर हत्या

Patna Crime News: बिहार राजधानी पटना में अपराधियों का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा है. रविवार की देर रात कदमकुआं थाना क्षेत्र के प्रेमचंद गोलंबर स्थित मैला टंकी के पास बेखौफ अपराधियों ने 26 वर्षीय युवक मृत्युंजय कुमार को गोलियों से भून डाला. बताया जा रहा है कि अपराधियों ने उसे लगातार तीन गोलियां मारीं, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई.

घटना की सूचना मिलते ही कदमकुआं थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया. मृतक के पिता ध्रुव कुमार ने बताया कि रविवार शाम करीब 7 बजे मृत्युंजय घर से निकला था और रात 11 बजे फोन कर कहा कि पापा खाना खा लीजिए, मैं थोड़ी देर में आता हूं, लेकिन कुछ ही देर बाद सूचना मिली कि उसे गोली मार दी गई है.

इस मामले में टाउन डीएसपी-1 राजेश रंजन ने बताया कि मृतक का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है और वह पूर्व में जेल भी जा चुका है. प्राथमिक जांच में यह मामला आपसी रंजिश से जुड़ा प्रतीत हो रहा है. पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों की पहचान कर ली है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है. इस वारदात से इलाके में दहशत का माहौल है.

रिपोर्ट: प्रकाश सिन्हा

