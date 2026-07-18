/बेतिया: सिकटा नदी में डूबने से दो लड़कियों की मौत, उधर बूढ़ी गंडक-सिकरहना नदी के कटाव को लेकर प्रशासन सतर्क

बेतिया में बढ़ते जलस्तर से बाढ़ और कटाव का खतरा मंडरा रहा है, तो दूसरी ओर सिकटा नदी में डूबने से दो लड़कियों की दर्दनाक मौत हो गई है. मिली जानकारी के अनुसार, जिया नाम की लड़की नदी में नहा रही थी, तभी पानी के तेज बहाव से उसका संतुलन बिगड़ गया और वो डूबने लगी. उसे डूबता देख उसे बचाने के लिए गुलशन खातून ने तुरंत नदी में छलांग लगा दी. लेकिन, पानी का बहाव इतना तेज था कि दोनों ही लड़कियां गहरे पानी में चली गई. इस घटना के बाद स्थानीय गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत कर दोनों के शवों को नदी से बाहर निकाला.