/बेतिया: सिकटा नदी में डूबने से दो लड़कियों की मौत, उधर बूढ़ी गंडक-सिकरहना नदी के कटाव को लेकर प्रशासन सतर्क

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बेतिया में बढ़ते जलस्तर से बाढ़ और कटाव का खतरा मंडरा रहा है, तो दूसरी ओर सिकटा नदी में डूबने से दो लड़कियों की दर्दनाक मौत हो गई है. मिली जानकारी के अनुसार, जिया नाम की लड़की नदी में नहा रही थी, तभी पानी के तेज बहाव से उसका संतुलन बिगड़ गया और वो डूबने लगी. उसे डूबता देख उसे बचाने के लिए गुलशन खातून ने तुरंत नदी में छलांग लगा दी. लेकिन, पानी का बहाव इतना तेज था कि दोनों ही लड़कियां गहरे पानी में चली गई. इस घटना के बाद स्थानीय गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत कर दोनों के शवों को नदी से बाहर निकाला.
परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के लिए बेतिया GMCH भेज दिया है. इस दर्दनाक घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और इलाके में मातम पसरा हुआ है. उधर, मझौलिया क्षेत्र में बूढ़ी गंडक और सिकरहना नदी के बढ़ते जलस्तर ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है. नदियों द्वारा हो रहे लगातार कटाव की सूचना मिलते ही प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) राजीव रंजन और अंचलाधिकारी (CO) ने तटबंधों का निरीक्षण किया.
बाढ़ और कटाव को लेकर दहशत
नदी का जलस्तर बढ़ने से बाथना, गढ़वा और पिपरपाती गांव के ग्रामीणों में बाढ़ और कटाव को लेकर भारी दहशत का माहौल है. तटबंध का जायजा लेने के बाद बीडीओ राजीव रंजन ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है. उन्होंने कहा कि कटाव की गंभीरता को देखते हुए जल संसाधन विभाग को तत्काल सूचना दे दी गई है. स्थानीय प्रशासन बाढ़ से बचाव और राहत कार्यों के लिए पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है.