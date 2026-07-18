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बेतिया: सिकटा नदी में डूबने से दो लड़कियों की मौत, उधर बूढ़ी गंडक-सिकरहना नदी के कटाव को लेकर प्रशासन सतर्क

बेतिया के मझौलिया में बूढ़ी गंडक और सिकरहना नदियों के कारण कटाव हो रहा है. सूचना मिलने पर BDO और CO ने तटबंध का निरीक्षण किया. पानी का बढ़ता स्तर बथना, गढ़वा और पिपरपाती के ग्रामीणों के बीच डर और घबराहट का माहौल पैदा कर रहा है.

Written Bydhananjay DwivediEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jul 18, 2026, 10:08 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 10:13 AM IST
बेतिया: सिकटा नदी में डूबने से दो लड़कियों की मौत, उधर बूढ़ी गंडक-सिकरहना नदी के कटाव को लेकर प्रशासन सतर्क
Image Credit: बेतिया: सिकटा नदी में डूबने से दो लड़कियों की मौत (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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dhananjay Dwivedi

dhananjay Dwivedi

जी मीडिया में बतौर बेतिया रिपोर्टर 10 साल से कार्यरत. क्राइम, पॉलिटिक्स और जन सरोकार सहित हर क्षेत्र की ख़बर करने में माहिर. 2018 में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह की बेस्ट कवरेज के लिए सम्मानित. 2021 में वाइल्ड लाइफ और पर्यटन की ख़बर के लिए ENBA द्वारा गोल्ड अवार्ड से सम्मानित. 2025 में क्राइम की ख़बर के लिए जी मीडिया हाउस से सम्मानित.

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