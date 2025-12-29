Advertisement
14 दिन बाद भी आरोपी की नहीं हुई गिरफ्तारी, भाजपा नेता आशुतोष कुमार ने देवघर बंद का किया आह्वान, जानें पूरा मामला

देवघर में 9 दिसंबर को हुई कार दुर्घटना में आशुतोष कुमार के भाई आलोक की मौत हो गई थी, जिसे उन्होंने हत्या बताकर राहुल चंद्रवंशी पर केस दर्ज कराया. 14 दिन बाद भी गिरफ्तारी न होने पर समर्थकों के साथ सड़कों पर प्रदर्शन किया और देवघर बंद का आह्वान किया.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 29, 2025, 05:38 PM IST

आशुतोष कुमारब्राह्मण भूमिहार एकता मंच के संस्थापक
बीते 9 दिसंबर की देर रात को देवघर के सुभाष चौक के पास मॉडर्न पब्लिक स्कूल के करीब एक कार की भयानक दुर्घटना हुई थी. इस हादसे में बिहार के ब्राह्मण भूमिहार एकता मंच के संस्थापक आशुतोष कुमार के भाई आलोक कुमार की मौत हो गई थी. जिसके बाद आशुतोष कुमार ने अपने भाई की मौत को लेकर देवघर नगर थाने में हत्या का केस दर्ज कराया. उन्होंने इस मामले में राहुल चंद्रवंशी को नामजद आरोपी बनाया। राहुल चंद्रवंशी झारखंड मुक्ति मोर्चा के युवा मोर्चा के देवघर जिला अध्यक्ष हैं.

आज 14 दिन बीत जाने के बाद भी राहुल चंद्रवंशी की गिरफ्तारी नहीं हुई, जिसके विरोध में आज आशुतोष कुमार सैकड़ों समर्थकों के साथ देवघर की सड़कों पर उतर आए. देवघर के वीआईपी चौक से पैदल मार्च शुरू किया और सरकार व पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारे लगाते हुए देवघर के टावर चौक तक पहुंचे. वहां पर घंटों सड़क पर बैठे रहे. उसके बाद वहां से आगे निकले.

इस दौरान आशुतोष कुमार ने कहा कि उनके भाई की हत्या राहुल चंद्रवंशी ने की है, लेकिन अब तक देवघर पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है. जब शासन और प्रशासन पर भरोसा उठ जाता है, तो जनता को सड़कों पर उतरना पड़ता है. अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग आज सड़कों पर हैं. अगर देवघर में न्याय नहीं मिला, तो यहां से रांची जाएंगे और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे. जब तक हत्यारों को सजा नहीं मिल जाती, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा.

आशुतोष कुमार बिहार ब्राह्मण भूमिहार एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और साथ ही भाजपा नेता भी हैं. उनके भाई आलोक की मौत के मामले में आज देवघर हाई अलर्ट मोड पर है. आशुतोष कुमार ने आज सोशल मीडिया के जरिए देवघर बंद का आह्वान किया था.

आशुतोष कुमार और उनके समर्थक लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं. वे कहते हैं कि पुलिस की लापरवाही से आरोपी अभी तक आजाद घूम रहा है. अगर जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई, तो आंदोलन और तेज होगा. रांची जाकर मुख्यमंत्री से मिलने की योजना है. समर्थकों का कहना है कि यह सिर्फ एक परिवार की लड़ाई नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था पर सवाल है.

