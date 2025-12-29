14 दिन बाद भी आरोपी की नहीं हुई गिरफ्तारी, भाजपा नेता आशुतोष कुमार ने देवघर बंद का किया आह्वान, जानें पूरा मामला

बीते 9 दिसंबर की देर रात को देवघर के सुभाष चौक के पास मॉडर्न पब्लिक स्कूल के करीब एक कार की भयानक दुर्घटना हुई थी. इस हादसे में बिहार के ब्राह्मण भूमिहार एकता मंच के संस्थापक आशुतोष कुमार के भाई आलोक कुमार की मौत हो गई थी. जिसके बाद आशुतोष कुमार ने अपने भाई की मौत को लेकर देवघर नगर थाने में हत्या का केस दर्ज कराया. उन्होंने इस मामले में राहुल चंद्रवंशी को नामजद आरोपी बनाया। राहुल चंद्रवंशी झारखंड मुक्ति मोर्चा के युवा मोर्चा के देवघर जिला अध्यक्ष हैं.

आज 14 दिन बीत जाने के बाद भी राहुल चंद्रवंशी की गिरफ्तारी नहीं हुई, जिसके विरोध में आज आशुतोष कुमार सैकड़ों समर्थकों के साथ देवघर की सड़कों पर उतर आए. देवघर के वीआईपी चौक से पैदल मार्च शुरू किया और सरकार व पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारे लगाते हुए देवघर के टावर चौक तक पहुंचे. वहां पर घंटों सड़क पर बैठे रहे. उसके बाद वहां से आगे निकले.

इस दौरान आशुतोष कुमार ने कहा कि उनके भाई की हत्या राहुल चंद्रवंशी ने की है, लेकिन अब तक देवघर पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है. जब शासन और प्रशासन पर भरोसा उठ जाता है, तो जनता को सड़कों पर उतरना पड़ता है. अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग आज सड़कों पर हैं. अगर देवघर में न्याय नहीं मिला, तो यहां से रांची जाएंगे और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे. जब तक हत्यारों को सजा नहीं मिल जाती, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

आशुतोष कुमार बिहार ब्राह्मण भूमिहार एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और साथ ही भाजपा नेता भी हैं. उनके भाई आलोक की मौत के मामले में आज देवघर हाई अलर्ट मोड पर है. आशुतोष कुमार ने आज सोशल मीडिया के जरिए देवघर बंद का आह्वान किया था.

ये भी पढ़ें- जिनको बिहार का विकास पसंद है, वो निश्चित रूप से एनडीए के साथ आएंगे, निशांत के आने से जेडीयू और मजबूत होगी: जमा खान

आशुतोष कुमार और उनके समर्थक लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं. वे कहते हैं कि पुलिस की लापरवाही से आरोपी अभी तक आजाद घूम रहा है. अगर जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई, तो आंदोलन और तेज होगा. रांची जाकर मुख्यमंत्री से मिलने की योजना है. समर्थकों का कहना है कि यह सिर्फ एक परिवार की लड़ाई नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था पर सवाल है.