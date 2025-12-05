Advertisement
जे.पी. नड्डा का देवघर दौरा: बाबा वैद्यनाथ मंदिर में करेंगे पूजा-अर्चना, जानें पूरा शेड्यूल

JP Nadda Deoghar Visit: बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी नड्डा दो दिन के लिए देवघर आ रहे हैं. इस दौरान वे बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पूजा करेंगे और साथ ही देवघर बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 05, 2025, 11:30 AM IST

JP Nadda Deoghar Visit: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा 5 से 6 दिसंबर तक देवघर दौरे पर रहने वाले हैं. वे आज शाम 7:30 बजे चार्टर्ड प्लेन से देवघर पहुंचेंगे. जेपी नड्डा सर्किट हाउस में रात 8 बजकर 45 मिनट पर बीजेपी के प्रदेश कोर कमेटी के साथ बैठक में शामिल होंगे. इस बारे में प्रदेश मंत्री गणेश मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि नड्डा कल (6 दिसंबर) देवघर में नवनिर्मित भाजपा कार्यालय का उद्घाटन करेंगे. साथ ही साहिबगंज स्थित कार्यालय का ऑनलाइन उद्घाटन भी करेंगे.

देवघर प्रवास के दौरान वे कोर कमेटी की बैठक में संगठनात्मक रणनीति और आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा करेंगे. जेपी नड्डा कार्यालय उद्घाटन के बाद कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे. अगले दिन (6 दिसंबर) वे बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे. पूजा-अर्चना करने के बाद जेपी नड्डा राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ के शताब्दी वर्ष जनसंपर्क कार्यक्रम में शामिल होंगे. फिर सुबह 10 बजे देवघर बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे. साथ ही साहिबगंज स्थित कार्यालय का ऑनलाइन उद्घाटन भी करेंगे.  इस दौरान वे 12 जिलों के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे.

अपने दौरे के दौरान जेपी नड्डा पंडा समाज के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर पंडा धर्मरक्षिणी सभा के कार्यालय में सम्मान ग्रहण करेंगे. नड्डा बाबा मंदिर के सरदार पंडा गुलाब नंद ओझा से भी भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे. जेपी नड्डा शाम 4 बजकर 30 मिनट पर देवघर एम्स भी जाने वाले हैं. जेपी नड्डा के एम्स दौरे को लेकर प्रबंधन ने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है.

रिपोर्ट: विकास राउत

