महाशिवरात्रि पर 'बाबा नगरी' में उमड़ा आस्था का महाकुंभ: 2 लाख भक्त करेंगे जलाभिषेक; मंदिर के शिखर पर चढ़ाया गया 'मोर मुकुट, शिव-शक्ति का अद्भुत मिलन

देवघर (झारखंड): महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक 'बाबा बैद्यनाथ धाम' में आस्था का अटूट जनसैलाब उमड़ पड़ा है. झारखंड, बिहार और यूपी समेत पूरे देश से आए लाखों श्रद्धालु अपने आराध्य देव के दर्शन के लिए घंटों से कतार में खड़े हैं. देवघर न केवल एक शिवालय है, बल्कि यह 'मनोकामना लिंग' और 'शक्तिपीठ' भी है, जहाँ शिव और शक्ति दोनों का आशीर्वाद भक्तों को एक साथ प्राप्त होता है.

1. सरकारी पूजा के बाद खुला 'सुखद' दर्शन का द्वार

अहले सुबह बाबा मंदिर में पारंपरिक सरकारी पूजा संपन्न हुई, जिसके बाद पट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए. भक्तों के 'बोल बम' के जयघोष से पूरी बाबा नगरी गुंजायमान है.

2. 'मोर मुकुट' और मांगलिक मनौती की अनूठी परंपरा

देवघर में महाशिवरात्रि पर 'मोर मुकुट' (मोर) चढ़ाने की विशेष परंपरा है. भक्त अपनी बेटियों की शादी और घर में मांगलिक कार्यों की सफलता के लिए बाबा भोलेनाथ से मनौती मांगते हैं और मंदिर के शिखर पर पंचशूल के पास मोर मुकुट अर्पित करते हैं. आज के दिन मंदिर में मुंडन संस्कार और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों का भी तांता लगा रहता है.

3. प्रशासन मुस्तैद: 2 लाख श्रद्धालुओं के लिए अभेद्य सुरक्षा

देवघर डीसी विशाल सागर ने स्वयं कमान संभाल रखी है. उन्होंने बताया:

शीघ्रदर्शनम्: सुबह 8:00 बजे से पास की व्यवस्था की गई है ताकि बुजुर्ग और शारीरिक रूप से अक्षम लोग आसानी से दर्शन कर सकें.

सुरक्षा चक्र: भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मजिस्ट्रेट और सादे लिबास में पुलिसकर्मी तैनात हैं. रात्रि 9:00 बजे तक जलार्पण जारी रहेगा.

शिव विवाह: रात 9:00 बजे के बाद जलार्पण रोक दिया जाएगा और बाबा मंदिर में 'शिव विवाह' का भव्य धार्मिक अनुष्ठान शुरू होगा.