देवघर में सफाई कर्मचारियों का बकाया भुगतान को लेकर हंगामा, हड़ताल की दी धमकी
देवघर में सफाई कर्मचारियों का बकाया भुगतान को लेकर हंगामा, हड़ताल की दी धमकी

देवघर में सफाई कर्मियों ने बकाया वेतन की मांग को लेकर जोरदार हंगामा किया. श्रावणी और भादो मेले में दो महीने तक लगातार ड्यूटी करने के बावजूद वेतन न मिलने से कर्मियों में आक्रोश है. महिला कर्मियों ने कहा कि दुर्गा पूजा से पहले पैसा न मिलने पर परिवार संकट में है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 20, 2025, 03:32 PM IST

देवघर में बकाया वेतन को लेकर सफाई कर्मियों का हंगामा
देवघर में बकाया वेतन को लेकर सफाई कर्मियों का हंगामा

देवघर में शनिवार को सफाई कर्मियों ने बकाया वेतन भुगतान की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया. पानी टंकी स्थित डिपो में बड़ी संख्या में जुटे सफाई कर्मियों ने नाराजगी जताई और कहा कि श्रावणी मेला और भादो मेला के दौरान लगातार दो महीने काम करने के बावजूद उनका वेतन अब तक उनके खातों में नहीं पहुंचा है.

सूचना मिलते ही नगर प्रबंधक प्रकाश मिश्रा डिपो पहुंचे और सफाई कर्मियों से बातचीत कर उन्हें शांत करने की कोशिश की. उन्होंने बताया कि कुल 108 सफाई कर्मियों को एजेंसी के माध्यम से अस्थायी ड्यूटी पर लगाया गया था. वेतन भुगतान की प्रक्रिया चल रही है और बहुत जल्द उनके खातों में राशि भेज दी जाएगी.

सफाई कर्मी गुड़िया देवी ने आरोप लगाया कि एजेंसी ने दो महीने तक उनसे काम कराया और उसके बाद वहां से चली गई, लेकिन आज तक उनके खाते में वेतन नहीं आया. महिला कर्मियों का कहना है कि दुर्गा पूजा का समय नजदीक है और इस दौरान वेतन न मिलने से घर खर्च चलाना मुश्किल हो गया है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि दोपहर 2 बजे तक भुगतान नहीं किया गया तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर देंगे.

सफाई कर्मियों का कहना है कि जब तक वेतन नहीं मिलेगा, तब तक वे सफाई कार्य पूरी तरह बंद कर देंगे. इससे देवघर की सफाई व्यवस्था चरमराने का खतरा पैदा हो गया है. नगर प्रबंधक लगातार उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सफाई कर्मी अपने फैसले पर अड़े हुए हैं. इस स्थिति में आने वाले दिनों में शहर की स्वच्छता पर बड़ा असर पड़ सकता है.

इनपुट- विकाश राऊत

ये भी पढ़ें- झारखंड में कुड़मी समाज का आंदोलन, रेलवे ट्रैक जाम, यात्रियों को परेशानी

Deoghar News

