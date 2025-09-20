देवघर में सफाई कर्मचारियों का बकाया भुगतान को लेकर हंगामा, हड़ताल की दी धमकी

देवघर में शनिवार को सफाई कर्मियों ने बकाया वेतन भुगतान की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया. पानी टंकी स्थित डिपो में बड़ी संख्या में जुटे सफाई कर्मियों ने नाराजगी जताई और कहा कि श्रावणी मेला और भादो मेला के दौरान लगातार दो महीने काम करने के बावजूद उनका वेतन अब तक उनके खातों में नहीं पहुंचा है.

सूचना मिलते ही नगर प्रबंधक प्रकाश मिश्रा डिपो पहुंचे और सफाई कर्मियों से बातचीत कर उन्हें शांत करने की कोशिश की. उन्होंने बताया कि कुल 108 सफाई कर्मियों को एजेंसी के माध्यम से अस्थायी ड्यूटी पर लगाया गया था. वेतन भुगतान की प्रक्रिया चल रही है और बहुत जल्द उनके खातों में राशि भेज दी जाएगी.

सफाई कर्मी गुड़िया देवी ने आरोप लगाया कि एजेंसी ने दो महीने तक उनसे काम कराया और उसके बाद वहां से चली गई, लेकिन आज तक उनके खाते में वेतन नहीं आया. महिला कर्मियों का कहना है कि दुर्गा पूजा का समय नजदीक है और इस दौरान वेतन न मिलने से घर खर्च चलाना मुश्किल हो गया है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि दोपहर 2 बजे तक भुगतान नहीं किया गया तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर देंगे.

सफाई कर्मियों का कहना है कि जब तक वेतन नहीं मिलेगा, तब तक वे सफाई कार्य पूरी तरह बंद कर देंगे. इससे देवघर की सफाई व्यवस्था चरमराने का खतरा पैदा हो गया है. नगर प्रबंधक लगातार उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सफाई कर्मी अपने फैसले पर अड़े हुए हैं. इस स्थिति में आने वाले दिनों में शहर की स्वच्छता पर बड़ा असर पड़ सकता है.

इनपुट- विकाश राऊत

