Deoghar News: स्पेन के कपल ने देवघर की बेटी को लिया गोद, पूरा किया अपना परिवार

Deoghar News: देवघर को मनोकामना लिंग कहा जाता है, यहां हर किसी की इच्छा पूरी होती है. वही, देवघर से एक भावनात्मक और मानवता से जुड़ी खबर सामने आई है, जहां स्पेन में रहने वाले विदेशी दंपत्ति मिंग्रेल और मार्का ने एक बच्ची को गोद लिया है. यह दंपत्ति भले ही स्पेन में धार्मिक परंपराओं को नहीं मानते हो, लेकिन देवघर आकर उन्होंने इस बच्ची को बाबा वैद्यनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद बताया.

दंपत्ति का कहना है कि इस बच्ची के आने से उनकी फैमिली अब पूरी हो गई है और वे बेहद खुश हैं. गोद लेने की पूरी प्रक्रिया देवघर जिला प्रशासन की निगरानी में संपन्न हुई. उपायुक्त की अध्यक्षता में विशिष्ट दत्तक समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी आवश्यक दस्तावेजों और प्रक्रियाओं की गहन जांच की गई. इसके बाद दत्तक ग्रहण विनियम 2022 के तहत केंद्रीय बाल कल्याण समिति के सभी नियमों और दिशा-निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन करते हुए बच्ची को विदेशी दंपत्ति को गोद देने की अनुमति प्रदान की गई.

उपायुक्त के निर्देश पर दत्तक ग्रहण का अंतिम आदेश पारित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप अनाथ और परित्यक्त बच्चों को एक स्नेहिल और सुरक्षित परिवार मिल सका. वहीं, जिला प्रशासन की ओर से आम लोगों से भी अपील की गई है कि यदि कोई अनाथ या परित्यक्त बच्चों को गोद लेना चाहता है, तो दत्तक ग्रहण विनियम 2022 के तहत निर्धारित सभी आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए दत्तक ग्रहण कर सकता है. प्रशासन का कहना है कि इस तरह की पहल से बच्चों को बेहतर भविष्य और सुरक्षित जीवन मिल पाता है, जो समाज के लिए भी एक सकारात्मक संदेश है.

रिपोर्ट: विकास राउत

