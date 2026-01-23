Advertisement
हिमालय की पुत्री और मिथिला के दामाद: बाबा धाम में शुरू हुई शिव-पार्वती विवाह की रस्में, बसंत पंचमी पर विशेष तिलकोत्सव

Deoghar News: देवघर में बसंत पंचमी का त्योहार खास होता है, क्योंकि इस दिन भगवान भोलेनाथ का तिलकोत्सव करने के लिए मिथिलांचल के कांवरिया भारी संख्या में पहुंचते हैं. 25 दिन बाद महाशिवरात्रि पर भगवान शंकर और माता पार्वती का दिव्य विवाह होगा.

Edited By:  Ranjana Dubey|Last Updated: Jan 23, 2026, 01:42 PM IST

Deoghar News: भगवान शंकर के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक, बाबा बैद्यनाथ धाम, बसंत पंचमी के मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़ से गुलजार है. चारों ओर 'बाबा बैद्यनाथ' के जयघोष सुनाई दे रहे हैं और पूरा माहौल शिवमय हो गया है. लोग दूर-दूर से आकर इस पावन स्थल पर अपनी श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं. देवघर में बसंत पंचमी का त्योहार खास होता है, क्योंकि इस दिन भगवान भोलेनाथ का तिलकोत्सव करने के लिए मिथिलांचल के कांवरिया भारी संख्या में पहुंचते हैं. 

भगवान शंकर मिथिला के दामाद
तिलकोत्सव के लिए मिथिलांचल के कांवरिया सुल्तानगंज से जल भर कर पांव पैदल यात्रा कर बाबा धाम पहुंचते हैं. फिर बाबा की पूजा-अर्चना करने के बाद तिलकोत्सव करते हैं और फिर विवाह के लिए निमंत्रण देते हैं. इसे लेकर आज देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में भारी संख्या में भीड़ देखने को मिल रही है. तिलकोत्सव के अलावा आज बसंत पंचमी को लेकर स्थानीय लोगों के द्वारा सरस्वती मंदिर में काफी भीड़ है. बाबा बैद्यनाथ धाम का यह उत्सव केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और पारंपरिक आस्था का भी प्रतीक है. देवी पार्वती पर्वतराज हिमालय की पुत्री मानी जाती हैं और भगवान शंकर मिथिला के दामाद. इसलिए मिथिलांचल के श्रद्धालु विशेष आस्था के साथ इस दिन देवघर पहुंचते हैं. 

बसंत पंचमी के दिन बाबा बैद्यनाथ का तिलक
महाशिवरात्रि पर भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह उत्सव मनाने से पहले ही लोग बसंत पंचमी के दिन बाबा बैद्यनाथ का तिलक कर जलार्पण करते हैं. इस बार भी मिथिलांचल के लाखों श्रद्धालु देवघर पहुंचे. तिरहुत, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, कोसी क्षेत्र, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, मधेपुरा, मुंगेर और नेपाल की तराई से श्रद्धालु बाबा के दरबार तक पहुंचे हैं. पूरा देवघर हर ओर श्रद्धालुओं और आस्था से जगमगा उठा है,

दामाद के घर जाकर सीधे ठहरना उचित नहीं
तीर्थ पुरोहितों के अनुसार, श्रद्धालु होटल या धर्मशाला में नहीं ठहरते, बल्कि खुले मैदान या सड़कों के किनारे ही रुकते हैं. मिथिलांचल की मान्यता है कि दामाद के घर जाकर सीधे ठहरना उचित नहीं होता. कई श्रद्धालु बिहार के सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर 108 किलोमीटर की कठिन कांवड़ यात्रा पैदल करते हुए आए हैं. रास्ते भर नचारी और वैवाहिक गीत गाते हुए वे भोलेनाथ को रिझाते हैं. बसंत पंचमी के दिन जलार्पण के साथ श्रद्धालु अपने खेत की पहली फसल की बाली और घर में बने शुद्ध घी का भोग अर्पित करते हैं. इसके बाद अबीर-गुलाल के साथ उत्सव मनाया जाता है.

होली के आगमन की शुरुआत
मिथिलांचल में इस दिन से होली के आगमन की शुरुआत मानी जाती है. इस दिन श्रृंगार पूजा से पहले बाबा पर फुलेल लगाया जाता है और लक्ष्मी नारायण मंदिर में पुजारियों द्वारा तिलक की विधि संपन्न की जाती है. इसके ठीक 25 दिन बाद महाशिवरात्रि पर भगवान शंकर और माता पार्वती का दिव्य विवाह रचाया जाएगा. वहीं, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और हर प्रकार की सुविधा और सुरक्षा का इंतजाम किया गया है.

इनपुट- आईएएनएस

यह भी पढ़ें: बेतिया में शांतिपूर्ण सरस्वती पूजा के लिए प्रशासन 'अलर्ट मोड' पर, दर्जनों DJ जब्त

TAGS

basant panchami 2026Deoghar News

