बुधवार की रात घर से बुलाया और सुबह मिली रोहित यादव की लाश, हो रही महिला कनेक्शन की चर्चा!

Jharkhand Crime News: झारखंड के देवघर से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां एक युवक की बेरहमी से गला रेतकर हत्या कर दी गई. आज (16 अक्टूबर) सुबह युवक का शव बरामद किया गया. साथ ही घटनास्थल से खून से सना चाकू, कपड़े और कुछ निजी सामान भी बरामद हुए हैं.

Edited By:  Ranjana Dubey|Last Updated: Oct 16, 2025, 04:51 PM IST

झारखंड क्राइम न्यूज

Jharkhand Crime: झारखंड के देवघर जिले के जसीडीह थाना क्षेत्र में एक युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई. गुरुवार (16 अक्टूबर) की सुबह उसका शव पड़रिया गांव के समीप बरामद किया गया. पुलिस सूत्रों के अनुसार, स्थानीय ग्रामीणों ने सड़क किनारे खून से लथपथ शव देखकर इसकी सूचना परिजनों और थाना पुलिस को दी. मृतक की पहचान थाना क्षेत्र चपरिया गांव निवासी 22 वर्षीय रोहित यादव के रूप में हुई है. घटनास्थल पर पहुंची जसीडीह पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

तीन लोगों पर हत्या का संदेह 
घटनास्थल से खून से सना चाकू, कपड़े और कुछ निजी सामान भी बरामद किए गए हैं. परिजनों ने एक महिला समेत तीन लोगों पर हत्या का संदेह जताया है और उनके नाम पुलिस को बताए हैं. हालांकि, उन्होंने हत्या की स्पष्ट वजह नहीं बताई है. परिजनों के अनुसार, बुधवार शाम रोहित को किसी काम के बहाने पास के गांव बुलाया गया था. रात भर उसके वापस न लौटने के बाद गुरुवार सुबह उसकी हत्या की खबर मिली. रोहित यादव परिवार का बड़ा बेटा था और पिता के साथ मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करता था. बेटे की मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया.

यह भी पढ़ें: 30 आत्मसमर्पण, 32 मुठभेड़ में मारे गए... झारखंड में अब नक्सलियों की संख्या 60 से 65

मामले की जांच में जुटी पुलिस
जसीडीह थाना प्रभारी इंस्पेक्टर दीपक कुमार ने बताया कि पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है. परिजनों के बताए गए नामों की पुष्टि की जा रही है. प्रारंभिक जांच में व्यक्तिगत रंजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा कि शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है और आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. पुलिस ने घटनास्थल से मिले साक्ष्यों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है. मोबाइल कॉल डिटेल्स और घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है, ताकि हत्या की असली वजह और आरोपियों की पहचान स्पष्ट हो सके.

-आईएएनएस

Jharkhand Crime NewsDeoghar News

