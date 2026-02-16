Advertisement
फोरलेन के नाम पर किसानों से 'धोखा'? देवघर-बासुकीनाथ मार्ग पर खेतों को बना दिया 14 फीट गहरा गड्ढा; गडकरी के दूत ने लगाई फटकार

Deoghar Basukinath Fourlane: देवघर-बासुकीनाथ फोरलेन निर्माण के दौरान किसानों की जमीन से अवैध मिट्टी उठाव का मामला. 14 फीट गहरे गड्ढे होने से किसान परेशान. गडकरी के मंत्रालय ने लिया संज्ञान

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 16, 2026, 01:56 PM IST

देवघर/जरमुंडी: देवघर से बासुकीनाथ तक बन रहा फोरलेन सड़क मार्ग अब विवादों के घेरे में है. विकास की इस रफ्तार ने जरमुंडी प्रखंड के दर्जनों किसानों को बर्बादी की कगार पर ला खड़ा किया है. एनएचएआई (NHAI) के ठेकेदारों पर आरोप है कि उन्होंने फोरलेन के लिए किसानों की उपजाऊ जमीन से बिना अनुमति 14 फीट तक मिट्टी खोद डाली, जिससे लहलहाते खेत अब जानलेवा गड्ढों में तब्दील हो गए हैं.

1. बिना सहमति, बिना मुआवजा: बंजर हुई उपजाऊ जमीन
मचला, तेतरिया, चोरडीहा और जमुवा जैसे गांवों के किसानों का दर्द फूट पड़ा है. किसानों का कहना है कि उनकी सहमति के बिना खेतों से भारी मात्रा में मिट्टी उठा ली गई.

नुकसान: खेत इतने गहरे हो गए हैं कि अब वहां खेती करना नामुमकिन है.

रोजी-रोटी पर संकट: कृषि ही इन ग्रामीणों की आय का एकमात्र साधन था, जो अब छीन चुका है.

2. 'जब 5000 करोड़ की सड़क बन सकती है, तो मुआवजा क्यों नहीं?'
स्थानीय विधायक देवेंद्र कुमार की शिकायत पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के सदस्य रविंद्र तिवारी ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया. उन्होंने मौके पर ही ठेकेदारों और अधिकारियों को आड़े हाथों लिया.

उन्होंने कहा: 'नितिन गडकरी जी का स्पष्ट निर्देश है कि किसानों को जमीन की कीमत का 4 गुना मुआवजा मिलना चाहिए. अगर 5000 करोड़ में सड़क बन सकती है, तो 500 करोड़ किसानों को मुआवजा देने में देरी क्यों?'

3. हादसे को दावत दे रहे हैं ये गड्ढे
रविंद्र तिवारी ने यह भी चिंता जताई कि हाईवे के किनारे किए गए इन गहरे गड्ढों के कारण सड़क धंसने और बड़ी दुर्घटनाएं होने की आशंका बढ़ गई है. उन्होंने राज्य सरकार पर जमीन का मूल्यांकन कम करने का आरोप लगाते हुए ठेकेदारों को तत्काल स्थिति सुधारने के निर्देश दिए हैं.

रिपोर्ट: सुबीर चटर्जी

