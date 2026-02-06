जब गांव तक नहीं पहुंची रेल, तो शख्स ने घर को ही बना दिया 'लताबानी एक्सप्रेस', अनोखी कला देख हर कोई हैरान

Jharkhand News: झारखंड के दुमका जिले के रानीश्वर प्रखंड के लताबानी गांव के रहने वाले आदिवासी युवक सोमराज मरांडी ने अपनी अद्वितीय कला से अपने साधारण घर को ट्रेन की शक्ल दे डाली है और उसका नाम रखा है 'लताबानी एक्सप्रेस'. पेशे से पेंटर सोमराज ने यह अनोखी रचना अपने गांव के लोगों को ट्रेन के वास्तविक रूप से अवगत कराने के उद्देश्य से बनाई है. उनका कहना है कि गांव के लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए दुमका रेलवे स्टेशन तक लगभग 50 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल के सिउड़ी रेलवे स्टेशन तक करीब 30 किलोमीटर का लंबा सफर तय करना पड़ता है. इसी समस्या और अपने कला प्रेम से प्रेरित होकर सोमराज ने अपने घर की दीवारों को ट्रेन की तरह रंग-रोगन और सजाया, ताकि गांव के लोग कम से कम दूर से ही ट्रेन का अनुभव कर सकें.

सोमराज मरांडी ने लगभग आठ महीने पहले इस आइडिया पर काम शुरू किया. अपने घर की दीवारों पर उन्होंने ट्रेन की तस्वीर बनाई और उसे पूरा रंग-रूप दिया. उन्होंने खिड़कियां और दरवाजे भी ट्रेन के कोच की तरह बनवाए, जिससे दूर से देखने पर यह बिल्कुल असली ट्रेन जैसा प्रतीत होता है. सोमराज के अनुसार, उनका यह प्रयास केवल एक कला का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि गांव के लोगों, खासकर बच्चों को ट्रेन के बारे में जागरूक करने का माध्यम भी है. उनके इस प्रयास में उनकी पत्नी अनादि मुर्मू ने भी काफी सहयोग दिया.

सोमराज का सपना है कि एक दिन उनकी मेहनत और प्रयास से उनके गांव में भी ट्रेन पहुंचे, ताकि उनके बच्चे और गांव के अन्य लोग ट्रेन का वास्तविक अनुभव कर सकें. उनके छोटे बेटे इग्नेसियस मरांडी ने कहा कि उन्हें ट्रेन देखने की बहुत इच्छा है और वह अपने दोस्तों को भी अपने पिता की कला के बारे में बताते हैं. गांव के लोग भी सोमराज की इस कलाकृति से प्रभावित हैं और इसे देखकर खुश हैं. स्थानीय निवासी बंशी मरांडी ने कहा कि कई गांव वाले आज तक ट्रेन में सफर नहीं कर पाए हैं, ऐसे में यह कला उनके लिए प्रेरणादायक है.

स्थानीय राजनीति में भी इस दिशा में प्रयास हो रहे हैं. शिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र के जेएमएम विधायक आलोक सोरेन ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से अब तक इस क्षेत्र में ट्रेन नहीं आई है, लेकिन लोग अपने-अपने तरीके से इसका अनुभव कर रहे हैं. उन्होंने सोमराज के प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि उनके प्रयास को क्षेत्र में ट्रेन सुविधा के लिए एक सकारात्मक संदेश के रूप में देखा जा सकता है. दुमका के कई इलाके आज भी रेल नेटवर्क से जुड़े नहीं हैं और लोग ट्रेन का अनुभव लेने के लिए लंबा सफर तय करने को मजबूर हैं.

रिपोर्ट: सुबीर चटर्जी