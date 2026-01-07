Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3066426
Zee Bihar JharkhandJH Dumka

Dumka News: इंतजार खत्म! दिग्घी में तैयार हुआ आधुनिक मेडिकल कॉलेज अस्पताल, CM हेमंत जल्द करेंगे शुभारंभ

Dumka Medical College News: नए साल में दुमका को बड़ी सौगात मिलने वाली है. दुमका का मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो चुका है और अब किसी भी दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसका उद्घाटन कर सकते हैं. इस मेडिकल कॉलेज के शुरू होने से दुमका ही नहीं संताल परगना के लोगों को किसी भी बीमारी का इलाज कराने के लिए दूसरे राज्य व जिले में जाने की जरूरत नहीं होगी.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 07, 2026, 12:08 PM IST

Trending Photos

दुमका मेडिकल कॉलेज
दुमका मेडिकल कॉलेज

Dumka Medical College: दुमका को बहुत जल्द एक बड़ी सौगात मिलने वाली है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संथाल परगना का लाइफ लाइन फूलों झानों मेडिकल कॉलेज अस्पताल का भवन का उद्घाटन जल्द ही कर सकते है. दुमका के दिग्घी स्थित भव्य मेडिकल कॉलेज अस्पताल का भवन बनकर लगभग तैयार हो चुका है. जल्द ही अप्रूवल स्वास्थ्य मंत्रालय के देने के बाद फूलो झानों मेडिकल कॉलेज अस्पताल को अपना 500 बेड का आधुनिक भवन उपलब्ध हो जाएगा. अभी वर्तमान में फूलो झानों मेडिकल कॉलेज अस्पताल दुमका के सदर अस्पताल भवन में संचालित है. दिग्घी स्थित फूलो झानों मेडिकल कॉलेज के बगल में 500 बेड का आधुनिक सुसज्जित मेडिकल कॉलेज अस्पताल बनाया गया है. यह पिछले 7 वर्षों से बनाया जा रहा था.

कहा जा रहा है कि फूलो झानों मेडिकल कॉलेज, संथाल परगना क्षेत्र के लोगों के लिए लाइफ लाइन का काम करेगा. इस मेडिकल कॉलेज में कई सुविधाएं मिलेगी. वहीं पोस्टमार्टम हाउस के ठीक सामने एक बीएससी नर्सिंग प्रशिक्षण भवन बन रहा है. जानकारी के मुताबिक, तकरीबन 30 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे इस भवन का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है. अब यहां संसाधनों को व्यवस्थित किया जा रहा है. कहा जा रहा है कि इस साल प्रशिक्षण भवन में नर्सों की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी. प्रशिक्षण लेकर नर्स किसी भी शहर व राज्य में काम कर सकेंगी. झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने जानकारी देते हुए कहा कि फूलो झानों  मेडिकल कॉलेज अस्पताल भवन बनकर तैयार है. अब यह हमारे मंत्रालय में अप्रूवल के लिए आएगा और मेडिकल कॉलेज अस्पताल का ऐतिहासिक उद्घाटन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रहेंगे. 

ये भी पढ़ें- जेल में डांस पर हाईकोर्ट सख्त, 2 हफ्ते में मांगी फुलप्रूफ प्लानिंग और जांच के आदेश

Add Zee News as a Preferred Source

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिशा निर्देश पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं को हमने सुधार दिया है. लोग मुझे फोन करके इसकी जानकारी देते हैं और कहते हैं कि हमारी जान बच गई. मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि ऐसी व्यवस्था हमारे विपक्ष के साथी को नजर क्यों नहीं आती है. स्वास्थ्य व्यवस्था की मॉनिटरिंग मै खुद करता हूं, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे रिम्स हो या सदर अस्पताल हो. मै बैठकर सबकी जांच करता हूं.

TAGS

Dumka News

Trending news

Jharkhand news
हाथी का खूनी खेल, रात भर में आठ लोगों को मार डाला, गांवों में मचा कोहराम
Dumka News
दिग्घी में तैयार हुआ आधुनिक मेडिकल कॉलेज अस्पताल, CM हेमंत जल्द करेंगे शुभारंभ
Bettiah news
जालसाजी कर हड़पे टेंडर! बेतिया नगर निगम की मेयर गरिमा सिकारिया ने खोला पोल
Araria School Closed
भीषण ठंड और शीतलहर का कहर, अररिया में कक्षा 8 तक के स्कूल 8 जनवरी तक बंद
Bihar Crime News
इंस्टाग्राम की दोस्ती बनी साजिश! नाबालिग के अपहरण में आरोपी आठ महीने बाद गिरफ्तार
Jharkhand Weather
झारखंड में 2 डिग्री पहुंचा टेंपरेचर, रांची में जम गई बर्फ! IMD का कोल्ड अलर्ट जारी
Patna Weather and AQI Update
कड़ाके की ठंड और बढ़ते प्रदूषण से पटना में दोहरी परेशानी, एक सप्ताह तक राहत नहीं
Bettiah news
बेतिया के किसान रातो-रात हो जाएंगे करोड़पति! पास हो गया बिहार का पहला 6 लेन हाइवे
Bihar train
125 किमी का सफर अब और भी बेहतर, बिहार के लिए गेम चेंजर बना किऊल-गया रेल खंड
Pakur news
20 गायों से शुरू हुआ सफर,आज 60 गायों और हर महीने 1.5 लाख कमाई, दंपती बना आत्मनिर्भर