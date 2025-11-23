Advertisement
Dunka News: खेत में पति तो घर में पत्नी समेत बच्चों की मिली लाश! सनसनीखेज वारदात से दुमका में हड़कंप

Dunka Crime News: पुलिस मृतक के परिजन और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है. हत्या या आत्महत्या तमाम बिंदुओं पर अनुसंधान जारी है. वहीं एसपी ने बताया कि प्रथम दृष्टया पति ने ही अपने परिवार की गला दबाकर हत्या की है और बाद में खुदकुशी कर ली.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 23, 2025, 12:16 PM IST

दुमका पुलिस
Dunka News: दुमका हंसडीहा थाना क्षेत्र के बरदेही गांव में घर के अंदर संदिग्ध परिस्थिति में पत्नी और दो बच्चों का शव बरामद हुआ, जबकि पति का शव घर के बाहर खेत में मिला. इस मामले पर स्थानीय लोगों ने बताया कि पत्नी और दो बच्चों की हत्या घर में सोते समय हत्या की गई, जबकि पति का शव घर से करीब 500 मीटर दूर खेत में पाया गया. सुबह जब गांव वाले शौच के लिए बाहर निकले, तो घर में पड़ी लाशें देखी. स्थानीय लोगों ने ही पुलिस को इस घचना की जानकारी दी. सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई. मृतकों की पहचान 30 वर्षीय बीरेंद्र मांझी, उनकी पत्नी 24 वर्षीया आरती कुमारी, 4 वर्षीय बेटी रोहि और 2 वर्षीय बेटे विराज कुमार के रूप में हुई है.

सभी शव के गले में रस्सी बंधी हुई थी. सूत्रों की मानें तो आरती और दो बच्चे रोही और विराज के साथ अपने मायके पालोजोरी में थी. कल (शनिवार, 22 नवंबर) ही मृतक बीरेंद्र पत्नी और दोनों बच्चों को लेकर गांव आया था और आज सुबह चारों की लाश मिली. मौके पर पहुंची पुलिस अब मृतक के परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है. हत्या या आत्महत्या तमाम बिंदुओं पर जांच की जा रही है. पुलिस इस मामले में कुछ भी बोलने से पहरेज कर रही है. 

दुमका एसपी पीताम्बर सिंह खेरवार खुद मौके पर पहुंचे और गहन छानबीन की. एसपी ने बताया कि पति के द्वारा ही अपने परिवार को गला दबाकर हत्या की गई है. उसके बाद खुद भी आत्महत्या कर ली. पुलिस और भी अन्य एंगल से मामले की जांच कर रही है. मामले की गंभीरता को देखते हुए डॉग स्क्वाड और फॉरेन्सिक टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया गया और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने का काम किया गया है.

रिपोर्ट- सुबीर चटर्जी

