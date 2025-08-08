झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की बड़ी मांग, कहा- गुरुजी शिबू सोरेन को मिले भारत रत्न और बने एशिया की सबसे बड़ी मूर्ति
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2872583
Zee Bihar JharkhandJH Dumka

झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की बड़ी मांग, कहा- गुरुजी शिबू सोरेन को मिले भारत रत्न और बने एशिया की सबसे बड़ी मूर्ति

Irfan Ansari Demands Bharat Ratna: दुमका में कोर्ट पेशी के बाद स्वास्थ्य मंत्री इरफ़ान अंसारी ने संथाल परगना के दिवंगत दिग्गज नेता शिबू सोरेन के सम्मान में जामताड़ा के चिरूडीह में एशिया का सबसे बड़ा स्टैचू बनाने की मांग की.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 08, 2025, 04:23 PM IST

Trending Photos

स्वास्थ्य मंत्री इरफ़ान अंसारी
स्वास्थ्य मंत्री इरफ़ान अंसारी

Irfan Ansari Demands Bharat Ratna for Shibu Soren: दुमका में अपने एक केस की सुनवाई के लिए कोर्ट पहुंचे झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफ़ान अंसारी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि संथाल परगना के महान नेता और झारखंड आंदोलन के प्रेरणा स्रोत गुरुजी शिबू सोरेन का एशिया का सबसे बड़ा स्टैचू बनाया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि यह स्टैचू जामताड़ा के चिरूडीह में बने और इसे “स्टैचू ऑफ संघर्ष” या “स्टैचू ऑफ हक दिलाना” के नाम से जाना जाए.

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि गुरुजी का संथाल परगना से गहरा लगाव था और उनके जाने के बाद पूरे समाज में उनकी कमी महसूस हो रही है. उन्होंने राष्ट्रपति से अपील करते हुए कहा कि देश हित में गुरुजी को भारत रत्न दिया जाए. अगर केंद्र सरकार, विशेषकर भाजपा, इसमें देर करती है तो इस मुद्दे को विधानसभा और कैबिनेट में लाकर दबाव बनाया जाएगा.

इरफ़ान अंसारी ने बिहार चुनाव पर भी टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने फर्जी वोटर के मुद्दे को सही तरीके से उठाया है, जो लोकतंत्र के लिए खतरा है. अगर अभी इस पर रोक नहीं लगी तो आने वाली पीढ़ी को नुकसान होगा और लोकतंत्र खत्म हो जाएगा. उन्होंने भाजपा पर लोकतंत्र और जनादेश की हत्या करने का आरोप लगाया.

बिहार चुनाव को लेकर इरफ़ान अंसारी ने कहा कि इस बार महागठबंधन जीत की ओर है. कांग्रेस का दिल बड़ा है और हम लोग भाजपा को हराने के लिए एकजुट हैं. राहुल गांधी ने बिहार में पदयात्रा का बीड़ा उठाया है. लोकसभा चुनाव में हम बड़े भाई की भूमिका निभाते हैं, जबकि विधानसभा चुनाव में छोटे भाई की, लेकिन लक्ष्य एक ही है भाजपा को सत्ता से बाहर करना.

इनपुट- सुबीर चटर्जी

ये भी पढ़ें- सारण में मुठभेड़, कुख्यात मुन्ना मियां और रंजीत सिंह गोली लगने से घायल

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Irfan AnsariBharat RatnaShibu Soren

Trending news

bihar nalanda news
मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना से खिलाड़ियों को मिलेगा सम्मान:श्रवण कुमार
amit shah
'लालू प्रसाद जी! आप किसको बचाना चाहते हो...', सीतामढ़ी में क्या बोले अमित शाह?
Irfan Ansari
Jharkhand:मंत्री इरफान अंसारी की बड़ी मांग, कहा- गुरुजी शिबू सोरेन को मिले भारत रत्न
Saran News
Saran News: सारण में मुठभेड़, कुख्यात मुन्ना मियां और रंजीत सिंह गोली लगने से घायल
Patna Metro
कब हुआ था शिलान्यास और कब होगा उद्घाटन, पटना मेट्रो की पूरी टाइमलाइन यहां देखें
Madubani crime News
जैसे ही दुकान का शटर कारोबारी ने गिराया, वैसे ही क्रिमिनल्स ने सीने में उतार दी गोली
Bihar News
भागलपुर,कटिहार,पश्चिमी-पूर्वी चंपारण में ऐसी होगी बारिश,आप झेल नहीं पाएंगे ये 3 घंटे
Bhojpuri news
मनोरंजन या गंदगी? भोजपुरी के ये 3 गाने हैं बदनाम, सुनते ही कान कर लेंगे बंद
Muzaffarpur News
1 के बाद 36 शून्य... इतना पैसा कि गिनना मुश्किल, अब मुजफ्फरपुर का मजदूर चर्चा में
Bihar News
विजिलेंस ने DSP पर की कार्रवाई, आय से अधिक संपत्ति मामलें में कई ठिकानों पर छापा
;