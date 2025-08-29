Jharkhand दुमका की मयूराक्षी नदी में बहे चार छात्र, एक का शव बरामद, बाकी की तलाश जारी

Jharkhand News: झारखंड के दुमका जिले के जामा थाना क्षेत्र अंतर्गत मयूराक्षी नदी में नहाने गए चार छात्र डूब गए. इनमें से एक का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि तीन अन्य की तलाश जारी है. पुलिस ने घटनास्थल से चार मोबाइल फोन और छात्रों के कपड़े बरामद किए हैं.मृतक की पहचान शहर के बक्शी बांध इलाके के रहने वाले कृष्ण सिंह (17) के रूप में हुई है, जो स्थानीय जिला स्कूल में 12वीं कक्षा का छात्र था. लापता छात्रों की पहचान आर्यन कुमार, कृष और आर्यन के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, चारों छात्र गुरुवार की शाम घर से निकले थे लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटे.

परिजनों ने खोजबीन शुरू की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. इस बीच, हरिपुर गांव के कुछ लोगों ने नदी किनारे कपड़े और मोबाइल देखे और अनहोनी की आशंका में पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंचे परिजन और पुलिस ने गोताखोरों की मदद से खोजबीन शुरू की. शुक्रवार सुबह कृष्ण सिंह का शव बरामद किया गया, जबकि तीनों छात्रों का अब तक कोई पता नहीं चल सका है.

ये भी पढ़ें: मशरूम चुनने एक साथ निकली मां, बेटी और नतिनी, बरसाती नाले में बहने से तीनों की मौत

Add Zee News as a Preferred Source

नदी में डूबे छात्रों के परिजनों के साथ बड़ी संख्या में लोग नदी के किनारे मौजूद हैं. लोग छात्रों के सुरक्षित निकलने की कामना कर रहे हैं. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि लगातार बारिश के कारण मयूराक्षी नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है और लगभग 20 फीट तक पानी होने से सर्च ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं. SP पीतांबर सिंह खेरवार ने कहा कि गोताखोरों की और टीम बुलाई गई है और जल्द ही छात्रों की तलाश के लिए उन्हें नदी में उतारा जाएगा.

जिस जगह यह घटना हुई है, उसे लोग 'मिनी गोवा' कहते हैं. बताया जाता है कि इस स्थान पर वर्ष 2016 में भी स्नान करने गए छह छात्र डूब गए थे. झारखंड में इस वर्ष मानसून के दौरान नदियों, तालाबों, डैमों और जलाशयों में डूबने से 40 से अधिक लोगों की मौत हुई है. इनमें से ज्यादातर छात्र-युवा थे.

इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!