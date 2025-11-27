स्पीड कम होने से टला बड़ा ट्रेन हादसा, रामपुरहाट-जसीडीह पैसेंजर की 2 बोगियां बेपटरी

Dumka Train Accident: झारखंड के दुमका जिले में एक बड़ा रेल हादसा होने से मच गया. यहां दुमका रेलवे स्टेशन पर रामपुरहाट-जसीडीह पैसेंजर ट्रेन प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर पहुंचने से कुछ ही दूरी पहले बेपटरी हो गई. क्रॉस प्वाइंटर के समीप ट्रेन चढ़ने के दौरान अचानक दो बोगियां पटरी से उतर गईं, जिससे यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई.

तकनीकी टीम और RPF मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया

बेपटरी के वक्त ट्रेन में काफी संख्या में यात्री मौजूद थे. हालांकि, राहत की बात यह रही कि घटना में किसी प्रकार की यात्री घायल नहीं हुआ है और बड़ा हादसा टल गया. घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे के अधिकारी, तकनीकी टीम और RPF मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया. बेपटरी बोगियों को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है.

रामपुरहाट रेलवे स्टेशन से रिलीफ टीम भेजी गईं

रेलवे प्रशासन मामले की जांच में जुट गया है. हादसे के कारण रेल यातायात प्रभावित है. रामपुरहाट रेलवे स्टेशन से रिलीफ टीम भेजी गईं है. पश्चिम बंगाल के रामपुरहाट से पैसेंजर ट्रेन संख्या 63081 जो रामपुरहाट से जसीडीह तक जाती है.

बोगी के लगभग 8 ट्रेन का चक्का क्रॉस पॉइंट से चढ़ने के दौरान उतर गया

दुमका रेलवे स्टेशन के पास दो बोगी बेपटरी हो गई. जिसमें बोगी के लगभग 8 ट्रेन का चक्का क्रॉस पॉइंट से चढ़ने के दौरान उतर गया, जिसके कारण ट्रेक के बगल मे स्थित ओ एच ई इलेक्ट्रिक पोल को भी क्षतिग्रस्त कर दिया. ट्रेन की गति कम होने के कारण एक बड़ा हादसा होने से बच गया.

रिपोर्ट: शुबीर चटर्जी

