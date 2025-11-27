Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3020359
Zee Bihar JharkhandJH Dumka

स्पीड कम होने से टला बड़ा ट्रेन हादसा, रामपुरहाट-जसीडीह पैसेंजर की 2 बोगियां बेपटरी

Jharkhand Train Accident: दुमका स्टेशन के पास बड़ा हादसा टल गया. रामपुरहाट-जसीडीह पैसेंजर की दो बोगियां बेपटरी हो गई. बेपटरी के वक्त ट्रेन में काफी संख्या में यात्री मौजूद थे.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 27, 2025, 04:30 PM IST

Trending Photos

दुमका स्टेशन के पास बड़ा हादसा टला
दुमका स्टेशन के पास बड़ा हादसा टला

Dumka Train Accident: झारखंड के दुमका जिले में एक बड़ा रेल हादसा होने से मच गया. यहां दुमका रेलवे स्टेशन पर रामपुरहाट-जसीडीह पैसेंजर ट्रेन प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर पहुंचने से कुछ ही दूरी पहले बेपटरी हो गई. क्रॉस प्वाइंटर के समीप ट्रेन चढ़ने के दौरान अचानक दो बोगियां पटरी से उतर गईं, जिससे यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई.

तकनीकी टीम और RPF मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया

बेपटरी के वक्त ट्रेन में काफी संख्या में यात्री मौजूद थे. हालांकि, राहत की बात यह रही कि घटना में किसी प्रकार की यात्री घायल नहीं हुआ है और बड़ा हादसा टल गया. घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे के अधिकारी, तकनीकी टीम और RPF मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया. बेपटरी बोगियों को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

रामपुरहाट रेलवे स्टेशन से रिलीफ टीम भेजी गईं

रेलवे प्रशासन मामले की जांच में जुट गया है. हादसे के कारण रेल यातायात प्रभावित है. रामपुरहाट रेलवे स्टेशन से रिलीफ टीम भेजी गईं है. पश्चिम बंगाल के रामपुरहाट से पैसेंजर ट्रेन संख्या 63081 जो रामपुरहाट से जसीडीह तक जाती है.

​यह भी पढ़ें: मोंथा की तबाही से किसान उबरे भी नहीं थे कि बड़ा खतरा लेकर दस्तक दे रहा 'सेन्यार'

बोगी के लगभग 8 ट्रेन का चक्का क्रॉस पॉइंट से चढ़ने के दौरान उतर गया

दुमका रेलवे स्टेशन के पास दो बोगी बेपटरी हो गई. जिसमें बोगी के लगभग 8 ट्रेन का चक्का क्रॉस पॉइंट से चढ़ने के दौरान उतर गया, जिसके कारण ट्रेक के बगल मे स्थित ओ एच ई इलेक्ट्रिक पोल को भी क्षतिग्रस्त कर दिया. ट्रेन की गति कम होने के कारण एक बड़ा हादसा होने से बच गया.

रिपोर्ट: शुबीर चटर्जी

यह भी पढ़ें:Patna News: पिंक बसों की ड्राइविंग सीट पर अब बैठेंगी महिलाएं, जानें योग्यता

TAGS

Dumka Train Accident

Trending news

amit shah
गृह मंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी की अमित शाह से मुलाकात, कानून व्यवस्था पर चर्चा
Bihar News
ईडी की जांच में बेदाग निकले IAS योगेश सागर, लेकिन SVU करेगी आगे की जांच
Bihar Crime News
13 में प्यार, 16 में भागे प्रेमी युगल, पुलिस ने लड़के को पकड़कर कहर बरपा दिया
Jehanabad news
जहानाबाद से लापता लड़की को अलीगढ़ जीआरपी ने बरामद किया, ग्रामीणों ने किया बवाल
Bihar News
बिहार चुनाव में RJD की करारी हार के बाद पार्टी में मंथन शुरू, समीक्षा का दूसरा दिन
Bihar News
पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बड़ा हादसा, गेट गिरने से इंजीनियर की दबकर मौत
Rabri Devi Bungalow
घोर संकट आन खड़ा हुआ है! इसलिए 10 सर्कुलर रोड पर 'मुट्ठी भींचे' पड़े हैं लालू-राबड़ी
Bihar News
अतिक्रमण करने वाले सावधान! अवैध निर्माण ध्वस्त करने निकल चुके हैं सम्राट के बुलडोजर
Vigilance Bureau
निगरानी ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई: 14 DA केस, 82 ट्रैप केस दर्ज, कर्मचारी गिरफ्तार
Rakesh mishra
कोरोना योद्धा से सम्मानित राकेश मिश्रा भोजपुरी पर अब करते हैं राज,जानें इनकी संपत्ति