OMG: महिला के पेट से निकला 1.5 किलो बालों का गुच्छा, दुर्लभ ट्राइकोबेजोअर ने बनाया शिकार

भारत-नेपाल सीमा स्थित SRP मेमोरियल हॉस्पिटल में एक अद्भुत और चौंकाने वाला मामला सामने आया है. SRP हॉस्पिटल के सर्जन डॉ. सुजीत कुमार ने बताया कि यह तीसरा ऐसा मामला है, जबकि दुनिया भर में अब तक इस बीमारी के केवल 500 मामले ही रजिस्टर्ड हैं. SRP हॉस्पिटल में नेपाल निवासी 35 वर्षीय महिला के पेट से पूरे 1 किलो 500 ग्राम लंबे बालों का गुच्छा ऑपरेशन के जरिए निकाला गया. यह स्थिति तब सामने आई जब महिला की इंडोस्कोपी की गई.

महिला के लक्षण और उपचार

SRP हॉस्पिटल के निदेशक सह मुख्य चिकित्सक डॉ. सुजीत कुमार ने बताया कि महिला पहले कई जगह इलाज करा चुकी थी, लेकिन उसे आराम नहीं मिला. बाद में जब वह SRP पहुंची, तो उसने बताया कि उसके पेट में लगातार दर्द रहता है और भूख नहीं लगती. लंबे समय से परेशान रहने के बाद उसका इलाज शुरू किया गया. इंडोस्कोपी के दौरान पाया गया कि उसके पेट में बालों का पूरा गुच्छा जमा हुआ है. इसके बाद सफल ऑपरेशन कर इसे निकाला गया और महिला पूरी तरह स्वस्थ हो गई.

बीमारी की जानकारी: ट्राइकोबेजोअर

डॉ. सुजीत कुमार ने बताया कि इस बीमारी का नाम ट्राइकोबेजोअर है. यह स्थिति दुनिया की आबादी में केवल 0.4 प्रतिशत लोगों में पाई जाती है और खासकर महिलाओं में अधिक देखने को मिली है. ट्राइकोबेजोअर एक दुर्लभ चिकित्सा स्थिति है, जिसमें पेट या आंतों में बालों का एक समूह जमा हो जाता है. पाचन तंत्र में यह रुकावट उत्पन्न करता है, जिससे कई स्वास्थ्य समस्याएं सामने आती हैं. इसके प्राथमिक प्रभाव में पाचन तंत्र के सामान्य कार्य में बाधा और संभावित जटिलताएं शामिल हैं.

लक्षण और कारण

ट्राइकोबेजोअर को आंशिक रूप से मानसिक स्वास्थ्य से भी जोड़ा जाता है. इसमें पीड़ित व्यक्ति अपने बालों को नोचकर निगलता है, जो पचने के बजाय पेट में जमा होकर बेलनाकार या वृताकार गुच्छा बनाते हैं. इससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं. इसके लक्षण अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर इसमें पेट दर्द, भूख में कमी और पाचन संबंधी समस्याएं शामिल हैं. समय रहते पहचान और सही उपचार से इस दुर्लभ बीमारी का प्रभाव कम किया जा सकता है.

