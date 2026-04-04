बिहार में शराबबंदी के 10 साल: नीतीश का 'निश्चय' या व्यवस्था की विफलता? फायदे, घाटे और सियासत की पूरी पड़ताल

बिहार में 5 अप्रैल, 2016 से पूर्ण शराबबंदी लागू है. पूर्ण शराबबंदी के 10 वर्षों में मिले-जुले परिणाम सामने आए हैं. इसमें सामाजिक स्तर पर महिलाओं के खिलाफ हिंसा में कमी और पुरुषों के स्वास्थ्य में सुधार जैसे सकारात्मक प्रभाव शामिल हैं, लेकिन राजस्व में भारी नुकसान, जहरीली शराब से मौतों और तस्करी के रूप में बड़ी चुनौतियां भी सामने आई हैं. विपक्ष लगातार शराबबंदी पर सवाल उठाते हुए इस पर निशाना साधता रहा है, लेकिन राज्य सरकार इसे सही करार दे रही है. शराबबंदी के 10 साल वर्ष पूरे होने पर जी मीडिया की ये खास रिपोर्ट:

पिछले कुछ समय से बिहार में शराबबंदी को जारी रखने या हटाने को लेकर सार्वजनिक तौर पर चौक-चौराहों पर भी चर्चा तेज है. हालांकि, राज्य सरकार और जनता दल यूनाइटेड का रुख साफ है कि शराबबंदी नहीं हटेगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं की मांग पर 2015 विधानसभा चुनाव के समय इसकी घोषणा की थी और सरकार बनने के बाद 5 अप्रैल, 2016 में इसे लागू कर दिया गया था.

अब बिहार में राजनैतिक बदलाव होनेवाला है. सत्ता का हस्तांतरण तय हो गया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जगह बीजेपी का कोई नेता राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा. ऐसी स्थिति में बिहार के अगले मुखिया तय करेंगे कि शराबबंदी पर क्या फैसला लेना है या इसकी समीक्षा करनी है लेकिन पिछले 10 वर्ष के शराबबंदी को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी एक सकारात्मक पहल के तौर पर देखते हैं और उनका मानना है कि इससे कई सकारात्मक बातें समाज में देखने को मिलीं.

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2015 में जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे, तभी उन्होंने महिलाओं की मांग पर वादा किया था कि सरकार बनने पर पूर्ण शराबबंदी लागू करेंगे. नवंबर में सत्ता में आने के बाद अप्रैल में शराबबंदी कानून को लागू कर दिया गया. हालांकि, साल दर साल शराबबंदी की सफलता और नाकामी को लेकर चर्चा होती रही.

राजद नेता शक्ति यादव कहते हैं कि शराबबंदी की वजह से न केवल राजस्व का नुकसान हो रहा है, बल्कि जहरीली शराब से मौत के मामले भी सामने आते रहते हैं. हालांकि, पुलिस-प्रशासन की कार्रवाई की बात सत्ता पक्ष की ओर से की जाती है, लेकिन यह भी सच है कि कई जगहों पर शराब की होम डिलीवरी की खबरें भी वायरल हुई थीं.

बिहार में शराब की तस्करी या शराब पीने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई. मद्य निषेध विभाग शराबबंदी से लेकर अब तक राज्य में कुल 6,40,379 लोगों को सजा सुनाई गई. इसमें 6,38,000 मामले सिर्फ शराब पीने के हैं. कोर्ट ने 18 लोगों को आजीवन कारावास और कई दोषियों को 10 वर्ष से अधिक की सजा सुनाई.

यह सही भी है कि बिहार शराबबंदी के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं. जैसे:

1. महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा और यौन हिंसा में कमी आई है

2. पुरुषों में शराब सेवन और मोटापे के मामलों में कमी देखी गई है

3. कम आय वाले परिवारों ने भोजन, शिक्षा और कपड़ों पर अधिक खर्च करना शुरू किया, जिससे जीवन स्तर में मामूली सुधार हुआ है

4. शराब पीकर गाड़ी चलाने के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई है.

नकारात्मक प्रभाव की बात करें तो

राजस्व का नुकसान: राज्य सरकार को हर साल राजस्व का भारी नुकसान हुआ है, जो करीब 20 हजार करोड़ रुपये सालाना तक है.

जहरीली शराब के मामले और मौत की घटनाएं बढ़ी हैं.

कानून के बावजूद शराब की तस्करी, होम डिलीवरी और माफिया राज बढ़ा है.

शराबबंदी कानून के तहत गिरफ्तारी के कारण अदालतों और जेलों पर बोझ बढ़ा है, जिसमें बड़ी संख्या में गरीब लोग विचाराधीन हैं.

कांग्रेस नेता ऋषि मिश्रा का कहना है कि गरीब लोग भुक्तभोगी बन रहे हैं, जबकि पैसे वाले अवैध कमाई के जरिए मालामाल हो रहे हैं. साथ ही अवैध धंधा फल फूल रहा है. लिहाजा इसकी समीक्षा जरूरी है.

क्या कहती है एनसीआरबी की रिपोर्ट?

एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2016 में 156, वर्ष 2018 में 09, वर्ष 2021 में 90, वर्ष 2022 में 100, वर्ष 2023 में 35 और वर्ष 2024 में 25 के आसपास लोगों की मौत हुई है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 190 लोगों की मौत इस 10 साल में जहरीली शराब से हुई है. इनमें सबसे चर्चित घटना भागलपुर शराब कांड है. 2022 में 70 से अधिक लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई थी. यह घटना होली के समय की है, जब जिले में जहरीली शराब की घटना सामने आई थी. वहां कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी. 2024 में सिवान और छपरा में जहरीली शराब कांड हुआ था, जिसमें दोनों जिलो को मिलाकर कुल 60 से अधिक लोगों की मौत हुई थी. इसके अलावा गोपालगंज समेत कई अन्य जिलों से मामले सामने आए थे. अब मोतिहारी में जहरीली शराब से हुए मौतों पर राजनीति गरमा गई है. राजनैतिक विश्लेषक भी अब इसकी समीक्षा पर जोर दे रहे हैं.

पियोगे तो मरोगे

सारण में हुए जहरीली शराब से मौत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा भी था कि पियोगे तो मरोगे, लेकिन विपक्ष पूछ रहा है कि जब राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू है तो यहां शराब मिल कैसे रहा है और इसके लिए कौन जिम्मेवार है. विधानसभा के पिछले सत्र में भी शराबबंदी का मामला उठा था और और अब बदलते राजनैतिक परिदृश्य में एक बार फिर शराबबंदी पर समीक्षा और इसको लेकर उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा हो रही है.

रिपोर्ट: रजनीश, पटना