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भारत-नेपाल बॉर्डर पर 2 विदेशी महिला गिरफ्तार, दोनों उज्बेकिस्तानी नागरिक

India-Nepal Border: बॉर्डर के रास्ते भारत से नेपाल जाने के दौरान मैत्री ब्रिज के पास एसएसबी ने संदेह के आधार पर हिरासत मे लिया. जांच के दौरान पता चला इनके पास भारत ने रहने के लिए वैध पेपर नहीं है.

Written ByPankaj KumarEdited By:Shailendra
Published: Jun 26, 2026, 06:42 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 06:42 PM IST
भारत-नेपाल बॉर्डर पर 2 विदेशी महिला गिरफ्तार, दोनों उज्बेकिस्तानी नागरिक
Image Credit: (Z News) भारत-नेपाल सीमा पर 2 विदेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया गयाSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pankaj Kumar

Pankaj Kumar

पत्रकारिता की दुनिया में दो दशक से ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी समाज की दर्द समझने और उनकी आवाज बनने की जुनून आज भी पहले दिन जैसा है. ईमानदार पत्रकारिता कोई पेशा नहीं यह राष्ट्रसेवा है.

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