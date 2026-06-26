भारत-नेपाल बॉर्डर पर 2 विदेशी महिला गिरफ्तार, दोनों उज्बेकिस्तानी नागरिक

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भारत-नेपाल सीमा के रक्सौल मैत्री पुल पर सीमा की सुरक्षा कर रहे एसएसबी की 47वीं बटालियन की टीम ने दो विदेशी महिला को गिरफ्तार किया है. ये दोनों महिला उज़्बेकिस्तानी की नागरिक है. ये बहुत दिनों से भारत मे अवैध रूप से रह रही है. एसएसबी की 47वीं बटालियन की टीम ने यह कार्रवाई 26 जून, 2026 दिन शुक्रवार को की है.
दरअसल, रक्सौल बॉर्डर के रास्ते भारत से नेपाल जाने के दौरान मैत्री ब्रिज के पास एसएसबी ने संदेह के आधार पर हिरासत मे लिया. जांच के दौरान पता चला इनके पास भारत ने रहने के लिए वैध पेपर नहीं है. अवैध तरीके से भारत मे रहने के बाद अब रक्सौल बॉर्डर के रास्ते नेपाल जा रही थी. उसके बाद एसएसबी ने दोनों विदेशी महिलाओं को हैरया थाना पुलिस को अग्रतर कर्रवाई के लिए सौंप दिया है.
गिरफ्तार किए गए दोनों उज़्बेकिस्तानी महिला नागरिक का नाम मफखफूजा देखकोनोवा उम्र 32 वर्ष पे. मखमदजोन ग्राम-पोस्ट- फेजगाना जिला क्यूकोन, फरगना, उज्बेकिस्तान और मफतुना किलिचेवा उम्र 35 वर्ष पे. बखोदिरोवना ग्राम- जो जाओबोड पोस्ट+जिला-पयारी राज्य-समरकंद, उज्बेकिस्तान है. अब सुरक्षा एजेंसी दोनों विदेशी महिलाओ से भारत मे घुसपैठ और रहने के कारण पता करने में जुटी है.
इस संबंध में थाना प्रभारी किशन पासवान ने बताया कि अवैध रूप से भारत में रह रही दो विदेशी महिला को, जो नेपाल जा रही थी उसे हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्यवाही की जा रही है.