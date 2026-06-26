भारत-नेपाल बॉर्डर पर 2 विदेशी महिला गिरफ्तार, दोनों उज्बेकिस्तानी नागरिक

दरअसल, रक्सौल बॉर्डर के रास्ते भारत से नेपाल जाने के दौरान मैत्री ब्रिज के पास एसएसबी ने संदेह के आधार पर हिरासत मे लिया. जांच के दौरान पता चला इनके पास भारत ने रहने के लिए वैध पेपर नहीं है. अवैध तरीके से भारत मे रहने के बाद अब रक्सौल बॉर्डर के रास्ते नेपाल जा रही थी. उसके बाद एसएसबी ने दोनों विदेशी महिलाओं को हैरया थाना पुलिस को अग्रतर कर्रवाई के लिए सौंप दिया है.