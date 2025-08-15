रक्षाबन्धन के दिन तीर्थयात्रा पर गए थे 55 लोग, पश्चिम बंगाल में मोतिहारी के 11 की मौत, जानिए पूरी खबर

West Bengal Road Accident: बिहार के मोतिहारी से रक्षाबंधन के दिन 55 लोग तीर्थ यात्रा करने गए थे. ये सभी यात्री गंगा सागर में स्नान करके वापस लौट रहे थे. बस दुर्गापुर की ओर जा रही थी. यह दुर्घटना पूर्वी बर्धमान में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-19 पर नाला फेरी घाट पर हुई. टक्कर इतनी तेज थी कि बस का आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई.



मोतिहारी के इस जगह के रहने वाले थे सभी

दरअसल, वेस्ट बंगाल (West Bengal Road Accident) में 15 अगस्त, 2025 दिन शुक्रावार को हुए सड़क हादसे में मोतिहारी के 11 लोगों की मौत हो गई. जबकि, 35 लोग घायल हो गए. मौत की खबर मिलने के बाद मोतिहारी के चिरैया, गजपुरा और लालबेगिया गांव मे मातम पसरा हुआ है. रक्षाबन्धन के दिन मोतिहारी के 55 लोग बस से तीर्थयात्रा पर गए थे.

बस और ट्रक की टक्कर

बता दें कि पश्चिम बंगाल के बर्धमान में बस और ट्रक की टक्कर में 11 लोगों की मौत हो गई है. वहीं, सभी घायलों को पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने बस में फंसे अन्य यात्रियों का रेस्क्यू किया. बस में कुल 55 यात्री सवार थे. इनमें पांच बच्चे थे. सभी यात्री बिहार के रहने वाले थे.

बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त

हादसा इतना भयानक था कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. कई यात्री उसमें फंस गए थे. क्रेन की मदद से ट्रक को हटाया गया. हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने बचाव कार्य शुरू किया. हादसे के सही कारणों का पता नहीं चल पाया है. पुलिस घटनास्थल से सीसीटीवी फुटेज जब्त कर जांच कर रही है.

