एक को बचाने के चक्कर में एक-एक कर डूब गए 6 बच्चे, मोतिहारी में पसरा सन्नाटा

Motihari News: पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली खबर 3 मार्च, 2026 मंगलवार को सामने आई है. यहां के लोहरगांवा गांव स्थित चंवर में पानी से भरे एक गहरे गड्ढे में डूबने से 6 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई. इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसर गया है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

चंद्रग्रहण के बाद नहाने गए 6 बच्चे की डूबने से मौत

मोतिहारी में चंदग्रहण के बाद नहाने के दौरान डूबने से 6 बच्चे की मौत हो गई. केसरिया थाना क्षेत्र के लोहरगावा पंचायत के चंवर के पानी मे नहाने दौरान 6 बच्चों के डूबने से मौत हो गई. हादसा उस वक्त हुआ जब पानी में डूब रहे एक बच्चे को बचाने का प्रयास अन्य बच्चे करने लगे थे, जिसके बाद एक एक कर सभी 6 बच्चे पानी में डूब गए.

हादसे में इन बच्चों की मौत हुई

मृतक 1 प्रिया कुमारी उम्र 6 वर्ष पिता धर्मेंद्र सहनी, 2 सोनाक्षी कुमारी उम्र 9 वर्ष पिता धर्मेंद्र सहनी, 3 सोनाली कुमारी उम्र 12 वर्ष पिता कामेश्वर सहनी, 4 प्रिंस कुमार उम्र 11 वर्ष पिता मनोज सहनी, 5 छोटी कुमारी उम्र 8 वर्ष पिता मनोज कुमार, 6 दिक्षा कुमारी उम्र 12 वर्ष पिता धर्मेंद्र सहनी सभी साकिन लोहरगावा के निवासी हैं. उक्त जगहों पर केसरिया पुलिस ने पहुंच कर शव को कब्जे मे कर पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी भेजा गया है.

रिपोर्ट: पंकज कुमार

