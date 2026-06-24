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पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में 24 जून, 2026 दिन बुधवार हादसों से भरा. यहां दो अलग-अलग सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हो गई है. जिसके बाद लोगों ने टायर जलाकर एशियन हाइवे को रामगढ़वा में जाम कर दिया.
पहली घटना सुगौली थाना क्षेत्र के छपवा बेतिया मुख्य मार्ग के नायकाटोला के समीप को पिकअप और टेंपो के बीच जोरदार टक्कर हो गई. जिसमें टेंपो पर सवार 4 की मौत हो गई. जबकि टेंपो पर सवार 4 लोग घायल हो गए. जबकि, दूसरी घटना रामगढ़वा में हुई. यहां यात्रियों से भरे टेम्पू पर चावल लोड ट्रक पलट गई. जिसमें घटना स्थल पर दो महिलाओं की मौत हो गई और तीन लोग घायल हो गए. जिनका इलाज रामगढ़वा सरकारी अस्पताल में चल रहा है.
घटना की सूचना मिलते ही सुगौली थानाध्यक्ष अनीश कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए और राहत और बचाव कार्य में जुट गए. घटना के बाबत बताया जाता है कि टेम्पो छपवा से बेतिया की ओर जा रहा था. इसी बीच एक पिकअप बेतिया की तरफ से छपवा की ओर आ रही थी और दोनों के बीच आमने-सामने टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टेम्पो के पचखडे उड़ गए.
मृतकों की पहचान पश्चिमी चंपारण जिले के नगर थाना के रुबिना खातून 30 वर्ष, आयसा खातून (22), जयद खान (7) और टेंपो चालक थाना क्षेत्र के छगराहां वृता टोला के भैरों राउत के रूप में हुई है. गंभीर रूप से घायल बेतिया नायका टोला निवासी चांद खान, शंकर कुमार शर्मा, रिफत परवीन, मन्नत परवीन शामिल हैं. घायलों को तत्काल इलाज के लिए सीएचसी ले जाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद चिकित्सकों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए को बेहतर इलाज के लिए बेतिया रेफर कर दिया.