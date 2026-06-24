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मोतिहारी में कहीं टेम्पो के उड़े परखच्चे, कहीं पलट गया चावल लदा ट्रक, 6 की मौत से मचा कोहराम

Motihari News: घटना सुगौली थाना क्षेत्र के छपवा बेतिया मुख्य मार्ग के नायकाटोला के समीप को पिकअप और टेंपो के बीच जोरदार टक्कर हो गई. जिसमें टेंपो पर सवार 4 की मौत हो गई. दूसरी घटना रामगढ़वा में हुई. यहां यात्रियों से भरे टेम्पू पर चावल लोड ट्रक पलट गई. जिसमें घटना स्थल पर दो महिलाओं की मौत हो गई.

Written ByPankaj KumarEdited By:Shailendra
Published: Jun 24, 2026, 07:58 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 07:58 PM IST
मोतिहारी में कहीं टेम्पो के उड़े परखच्चे, कहीं पलट गया चावल लदा ट्रक, 6 की मौत से मचा कोहराम
Image Credit: (Z News) मोतिहारी में दो सड़क हादसों में 6 लोगों की मौतSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pankaj Kumar

पत्रकारिता की दुनिया में दो दशक से ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी समाज की दर्द समझने और उनकी आवाज बनने की जुनून आज भी पहले दिन जैसा है. ईमानदार पत्रकारिता कोई पेशा नहीं यह राष्ट्रसेवा है.

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