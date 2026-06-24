मृतकों की पहचान पश्चिमी चंपारण जिले के नगर थाना के रुबिना खातून 30 वर्ष, आयसा खातून (22), जयद खान (7) और टेंपो चालक थाना क्षेत्र के छगराहां वृता टोला के भैरों राउत के रूप में हुई है. गंभीर रूप से घायल बेतिया नायका टोला निवासी चांद खान, शंकर कुमार शर्मा, रिफत परवीन, मन्नत परवीन शामिल हैं. घायलों को तत्काल इलाज के लिए सीएचसी ले जाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद चिकित्सकों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए को बेहतर इलाज के लिए बेतिया रेफर कर दिया.