80 किलो चरस-गांजा बरामद, फिर भी छूट गए तस्कर, मोतिहारी पुलिस अब जाएगी हाईकोर्ट

Motihari Police: मोतिहारी के सुगौली और हरसिद्धि में समय-समय पर पुलिस की कार्रवाई में भारी मात्रा में चरस की खेप बरामद होता रहता है. मगर, सुगौली में 80 किलो चरस-गांजा बरामदगी इन दिनों काफी चर्चा में है. दरअसल, 21 मार्च को सुगौली टोल प्लाजा और बंगरी गांव से करीब 80 किलो चरस बरामद हुआ था, तब के मोतिहारी एसपी कान्तेश मिश्रा ने चरस के साथ पकड़े गए तस्करों के साथ प्रेस कांफ्रेंस किया था. हालांकि, सुगौली में ड्रग के खेल का यह कोई पहला मामला नहीं है.

सुगौली रेलवे स्टेशन से तीन पिट्ठू बैग में करीब 24 किलो चरस बरमाद हुआ था, लेकिन जब वो कोर्ट में गया था तो चरस ईंट बन गया था, जिसमें जब्ती सूची बनाने वाले सुगौली के सीओ कुंदन कुमार के अलावा जीआरपी और आरपीएफ के कई लोगों पर आर्थिक अपराध में एफआईआर दर्ज हुआ है. सुगौली के सीओ कुंदन कुमार ही इस मामले में भी जब्ती सूची बनाने वाले मजिस्ट्रेट थे.

कैसे तीनों आरोपियो को कोर्ट से मिल गई रिहाई

दरअसल, चरस-गांजा को सुगौली के तत्कालीन थानाध्यक्ष मुन्ना कुमार ने बरामद किया था और उनके ही बयान पर सुगौली थाना में एफआईआर दर्ज हुआ था. मुन्ना कुमार ने एफआईआर दर्ज कर जब्ती सूची बनाकर सम्भु साह को आईओ बनाते हुए केस सौंपा था. गड़बड़ी की शुरुआत यहीं से हुई. अनुसंधानकर्ता सम्भु साह ने 90 दिन से पहले कोर्ट में पकड़े गए तीनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दिया, लेकिन चरस -गांजा की जब्ती सूची बनाने वाले मजिस्ट्रेट का बयान अपने डायरी में दर्ज नहीं किया था. सरकारी वकील सम्भु शरण सिंह ने बताया कि दो जगह से बरामदगी थी. मगर, एक जगह का सैम्पल जांच में भेजा गया था, जिसको लेकर आरोपियों को बेनिफिट ऑफ डाउट का लाभ मिल गया. अब अगर पुलिस चाहे तो अपील में जा सकती हैं.

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मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि मोतिहारी पुलिस आरोपियों के बरी हो जाने के खिलाफ अपील करेगी. हालांकि, अपील का समय 30 दिन का था जो अब बीत चुका है. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि हाइकोर्ट में क्या अपील स्वीकार किया जाता है या नहीं? वहीं, मोतिहारी एसपी के की तरफ से बनाई गई तीन सदस्यीय जांच टीम ने अपनी जांच शुरू कर दी है. एक सप्ताह में जांच पूर्ण होने के बाद ही यह स्पष्ट हो पायेगा की तीनों चरस तस्करों की रिहाई के दोषी कौन हैं?

रिपोर्ट: पंकज कुमार

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