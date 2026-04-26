मोतिहारी में एसपी स्वर्ण प्रभात का बड़ा एक्शन, 100 फरार अपराधियों के घरों की एक साथ हुई कुर्की

मोतिहारी: पूर्वी चंपारण जिले में अपराधियों की अब खैर नहीं है. जिले के एसपी स्वर्ण प्रभात के नेतृत्व में आज मोतिहारी पुलिस ने "कुर्की का महाअभियान" चलाकर हड़कंप मचा दिया. इस विशेष अभियान के तहत हत्या, लूट और बलात्कार जैसे संगीन अपराधों में शामिल उन फरार आरोपियों को निशाना बनाया गया, जो लंबे समय से वारंट जारी होने के बावजूद पुलिस को चकमा दे रहे थे. आज जिले भर के विभिन्न थानों की पुलिस टीमें एक साथ सड़कों पर उतरीं और तय लक्ष्य के अनुसार 100 आरोपियों के घर पहुंचकर कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया.

इस महाअभियान की सबसे बड़ी और खास बात यह रही कि मोतिहारी पुलिस की कार्रवाई अब केवल जिला सीमा तक सीमित नहीं रही. पुलिस की टीम ने दूसरे जिलों में भी दबिश दी. डुमरियाघाट थाना कांड संख्या 31/24 के फरार आरोपी राहुल कुमार के घर पर कार्रवाई करने के लिए मोतिहारी पुलिस मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज थाना क्षेत्र पहुंची. वहां आरोपी के घर की कुर्की की गई, जिससे यह साफ संदेश गया कि अपराधी चाहे किसी भी जिले के कोने में छिपा हो, मोतिहारी पुलिस उसे छोड़ने वाली नहीं है.

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एसपी स्वर्ण प्रभात खुद इस पूरे अभियान की निगरानी कर रहे थे. उन्होंने स्पष्ट किया कि जो अपराधी कानून का सम्मान नहीं करते और अदालत द्वारा वारंट जारी होने के बाद भी आत्मसमर्पण नहीं कर रहे हैं, उनके साथ यही सलूक किया जाएगा. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस दौरान घरों में रखी चल संपत्ति को जब्त कर कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई है. एसपी ने दो टूक शब्दों में कहा कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ यह जीरो टॉलरेंस की नीति आगे भी जारी रहेगी. इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य अपराधियों में कानून का भय पैदा करना और जिले में अपराध दर को कम करना है. पुलिस की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से जिले भर के फरार अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है.