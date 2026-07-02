/मोतिहारी चीनी मिल जमीन घोटाला: Zee News की खबर का बड़ा असर, नए DM के हंटर से हिले भू-माफिया के सरकारी मददगार

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मोतिहारी चीनी मिल की जमीन बिकवाने वाले प्रमुख सरकारी नाम पर अब कारवाई शुरू हो गई है. इस कार्रवाई की जद में अभी तक तीन लोग आ गए हैं. संभव है कि अगर बारीकी से जांच हो जाए, तो बड़ी मछली भी कार्रवाई की जद मे आ जाए. फिलहाल, इतना भी काफी है कि चलिए चीनी मिल के नाम पर मोतिहारी प्रशासन ने आखिर कुछ तो कार्रवाई करना शुरू कर दिया है.
जमीन मामले में अंचल और जिला राजस्व शाखा की प्रमुख भूमिका होती है और दोनों जगहों पर भू-माफिया के लिए काम करने वाले सरकारी बाबू बैठे थे और शायद अब भी कुछ बैठे हुए हो?
आम लोगों को दाखिल खारिज करवानी हो या परिमार्जन या फिर रोक सूची से मुक्त करवाना हो उनकी पांव की जूती घिस जाती है पर भू-माफिया के लिए मानो सिस्टम ने रेड कार्पेट बिछाया हुआ है. ऐसा ही कुछ मोतिहारी में था, लेकिन अब नए डीएम के आने के बाद एक बार फिर से चीनी मिल की जमीन बचने कि उम्मीद जगी है.
मोतिहारी चीनी मिल बिकवाने में नियमों को ताक पर रखकर फाइल पर कार्रवाई करने और करवाने वाले जिला राजस्व शाखा में करीब सात वर्षों से कार्यरत और करोड़ों रुपए की मोतिहारी चीनी मिल की जमीन बिक्री में मददगार मास्टरमाइंड प्रधान सहायक जिला राजस्व कार्यालय के प्रेम नारायण दिशुआ का स्थानांतरण सुगौली हो गया. जिला राजस्व शाखा पर अब डीएम की बारीक नजर है.
डीएम ने 2 जुलाई, 2026 दिन गुरुवार को तीन कर्मियों को जिला राजस्व शाखा से ट्रांसफर कर हटाया है. मोतिहारी चीनी मिल के बाबत Zee News पर लगातार चल रही खबर के बाद लगातार कार्रवाई का दौर जारी है.
बुधवार ही डीएम ने जिला रिकॉर्ड रूम से मोतिहारी और चकिया में मिल की से जुड़े कागजातों को इकट्ठा करवाया फिर रात में ही एडीएम को बुलाया और गुरुवार को दस बजे तक ट्रांसफर की फाइल अपने टेबल पर हाजिर करने का सख्त निर्देश दिया था, जिसके बाद समाहरणालय में गुरुवार की सुबह करीब आठ बजे ही स्थापना कार्यालय खुल गया था और ट्रांसफर लिस्ट बनने लगा था. जिसमें प्रमुख नाम प्रेम नारायण का है.