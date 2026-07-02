Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH East Champaran
  • /मोतिहारी चीनी मिल जमीन घोटाला: Zee News की खबर का बड़ा असर, नए DM के हंटर से हिले भू-माफिया के सरकारी मददगार

मोतिहारी चीनी मिल जमीन घोटाला: Zee News की खबर का बड़ा असर, नए DM के हंटर से हिले भू-माफिया के सरकारी मददगार

Motihari sugar mill: डीएम ने 2 जुलाई, 2026 दिन गुरुवार को तीन कर्मियों को जिला राजस्व शाखा से ट्रांसफर कर हटाया है. मोतिहारी चीनी मिल के बाबत Zee News पर लगातार चल रही खबर के बाद लगातार कार्रवाई का दौर जारी है.

Written ByPankaj KumarEdited By:Shailendra
Published: Jul 02, 2026, 06:44 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 06:44 PM IST
मोतिहारी चीनी मिल जमीन घोटाला: Zee News की खबर का बड़ा असर, नए DM के हंटर से हिले भू-माफिया के सरकारी मददगार
Image Credit: (Z News) मोतिहारी चीनी मिल बिकवाने में मददगारों पर कारवाई जारी हैSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Pankaj Kumar

Pankaj Kumar

पत्रकारिता की दुनिया में दो दशक से ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी समाज की दर्द समझने और उनकी आवाज बनने की जुनून आज भी पहले दिन जैसा है. ईमानदार पत्रकारिता कोई पेशा नहीं यह राष्ट्रसेवा है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'पत्नी लाओ... वरना कूद जाऊंगा', कटिहार में पति ने 100 फीट ऊंचे टावर पर मचाया गदर
Katihar News54 min ago
2
Nandlal Ravani1 hr ago
3
Rabri Devi2 hrs ago
4
Bharat Tiwari encounter2 hrs ago
5
Awadhesh Kumar3 hrs ago