/मोतिहारी चीनी मिल जमीन घोटाला: Zee News की खबर का बड़ा असर, नए DM के हंटर से हिले भू-माफिया के सरकारी मददगार

बुधवार ही डीएम ने जिला रिकॉर्ड रूम से मोतिहारी और चकिया में मिल की से जुड़े कागजातों को इकट्ठा करवाया फिर रात में ही एडीएम को बुलाया और गुरुवार को दस बजे तक ट्रांसफर की फाइल अपने टेबल पर हाजिर करने का सख्त निर्देश दिया था, जिसके बाद समाहरणालय में गुरुवार की सुबह करीब आठ बजे ही स्थापना कार्यालय खुल गया था और ट्रांसफर लिस्ट बनने लगा था. जिसमें प्रमुख नाम प्रेम नारायण का है.