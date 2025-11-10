मोतिहारी पहुंचीं अभिनेत्री नीतू चंद्रा, कहा- 'मतदान हमारा अधिकार, हमारी पहचान है'

पूर्वी चंपारण जिले में 11 नवंबर को होने वाले मतदान से पहले मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से बिहार स्टेट आइकॉन और प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री नीतू चंद्रा मोतिहारी पहुंचीं. जिला प्रशासन, पूर्वी चंपारण की ओर से महात्मा गांधी प्रेक्षा गृह में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में तीन हजार से अधिक लोग शामिल हुए. कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसमें जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल और नीतू चंद्रा ने संयुक्त रूप से दीप जलाया.

कार्यक्रम के दौरान नीतू चंद्रा ने लोगों से अपील की कि वे मतदान को अपना सबसे बड़ा अधिकार और जिम्मेदारी समझें. उन्होंने कहा, “हमारी ताकत, हमारी पहचान और हमारा अधिकार – मताधिकार है. यह कोई मामूली चीज नहीं, बल्कि संविधान द्वारा दिया गया विशेष अधिकार है. इसे हमें गर्व से निभाना चाहिए.” उन्होंने सभी नागरिकों से आग्रह किया कि वे 11 नवंबर को सबसे पहले मतदान करें, क्योंकि यह अवसर हर पांच साल में केवल एक बार आता है.

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मतदान केवल अधिकार नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी भी है. उन्होंने कहा कि हर वोट से लोकतंत्र मजबूत होता है. जिलाधिकारी ने लोगों से अपील की, “पहले मतदान, फिर जलपान”- यही नारा जिले में सबसे बुलंद आवाज बन चुका है. उन्होंने बताया कि सभी मतदान केंद्रों को मतदाता फ्रेंडली बनाया गया है और वहां आवश्यक सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं.

कार्यक्रम के बाद नीतू चंद्रा रामगढ़वा प्रखंड के बड़की पखनहिया गांव पहुंचीं, जहां ग्रामीण महिलाओं ने उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया. वहां उन्होंने लोगों से संवाद करते हुए कहा कि मतदान केवल नेताओं के चयन का माध्यम नहीं, बल्कि यह लोकतंत्र की मजबूती की प्रक्रिया है. उन्होंने महिलाओं से विशेष रूप से आग्रह किया कि वे घर-परिवार के साथ मतदान केंद्र जरूर जाएं और अपने मत का प्रयोग करें.

प्रेक्षा गृह में आयोजित कार्यक्रम का संचालन आदित्य मानस ने किया. इस मौके पर जिला स्वीप की वरीय नोडल पदाधिकारी प्रिया रानी (आईएएस प्रशिक्षु) समेत कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे. सभी ने एक स्वर में कहा कि लोकतंत्र की असली ताकत जनता के मतदान में निहित है, इसलिए हर नागरिक को अपने वोट का प्रयोग जरूर करना चाहिए.

इनपुट- पंकज कुमार

