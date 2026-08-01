/दिन में रैयती, रात में बेतिया राज! मोतिहारी में जमीन के एक टुकड़े पर ADM और CO का आदेश आमने-सामने

राज्य चुनें
मोतिहारी में जमीन से जुड़े प्रशासनिक आदेश इन दिनों चर्चा और कौतूहल का विषय बने हुए हैं. चौक-चौराहों से लेकर बाजारों तक इस बात की खूब चर्चा है कि कैसे एक ही जमीन का मिजाज अधिकारियों के बदलते ही बदल जाता है. कभी कोई अधिकारी उसे 'रैयती' घोषित कर देता है, तो कभी अगला अधिकारी उसे बेतिया राज (सरकारी/सार्वजनिक) करार दे देता है. हालिया मामला मोतिहारी के एडीएम (ADM) मुकेश सिन्हा के कार्यालय और स्थानीय अंचल अधिकारी (CO) की विरोधाभासी कार्रवाई से जुड़ा है, जिसने जिले के प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा दिया है.
क्या है पूरा मामला?
घटना की शुरुआत मोतिहारी शहर के सदर अंचल अंतर्गत बरियारपुर मौजा (खाता संख्या 313, खेसरा संख्या 1382, रकबा 21 डिसमिल) की जमीन से होती है. ADM कार्यालय का आदेश (जनवरी 2026): एडीएम मुकेश सिन्हा के अध्यक्षता में बने एक कमेटी के आदेश के आधार पर इस 21 डिसमिल जमीन को रैयती (निजी) मानते हुए इस पर लगे खरीद-बिक्री के प्रतिबंध को हटा दिया. एडीएम ने जिला अवर निबंधक (रजिस्ट्री कार्यालय) को बाकायदा पत्र भेजकर सूचित किया कि यह जमीन अब रोक सूची से बाहर है और इसकी खरीद-बिक्री की जा सकती है. गौर करने वाली बात यह है कि इस कमेटी के अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर दिसंबर 2025 के हैं, जबकि एडीएम मुकेश सिन्हा का अंतिम हस्ताक्षर जनवरी 2026 में जारी हुआ.
हवाई अड्डे के पास मिट्टी भराई और आधी रात की कार्रवाई
आदेश मिलने के बाद जमीन के दावेदार हवाई अड्डे के पास स्थित इस 21 डिसमिल जमीन पर कब्जा लेने और मिट्टी भराई का काम कराने पहुंचे. जब इस बात का संज्ञान मोतिहारी के वर्तमान जिलाधिकारी (DM) को हुआ, तो उन्होंने त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए.
सीओ की छापेमारी, FIR दर्ज, मौके से कई गाड़ियां जब्त
डीएम के निर्देश पर मोतिहारी के अंचल अधिकारी (CO) दलबल के साथ आधी रात को मौके पर पहुंचे और कार्रवाई करते हुए एक हाइवा (Truck), एक कार और एक स्कूटी को जब्त किया. मौके से एक युवक को गिरफ्तार कर छतौनी थाना ले जाया गया. सीओ ने छतौनी थाने में आवेदन देकर दावा किया कि बरियारपुर मौजा की यह 21 डिसमिल जमीन शुद्ध रूप से बेतिया राज की सरकारी जमीन है और इस पर अवैध कब्जे की कोशिश की जा रही थी. सीओ की शिकायत पर 5 लोगों के खिलाफ भू-माफिया का मामला दर्ज (FIR) किया गया है.
बड़ा सवाल: गलती कहां हुई?
अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि अगर यह जमीन बेतिया राज की है (जैसा कि CO और थाने में दर्ज FIR का दावा है), तो एडीएम मुकेश सिन्हा ने इसे 'रैयती' बताकर बिक्री से रोक क्यों और कैसे हटाई? अगर जमीन पर कब्जा करने वाले भू-माफिया हैं, तो उन्हें बिक्री की हरी झंडी देने वाले प्रशासनिक आदेश की जवाबदेही किसकी है?
आगे क्या होगी कार्रवाई?
मामले की गंभीरता को देखते हुए मोतिहारी के वर्तमान जिलाधिकारी सुमन सौरभ यादव ने कड़ा रुख अपनाया है और जांच का आश्वासन दिया है. डीएम सुमन सौरभ यादव ने स्पष्ट किया है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा, उस पर सख्त कार्रवाई होगी.
मददगारों पर भी शिकंजा
कानून के जानकार कहते है कि चूंकि जमीन पर कब्जा करने वालों को भू-माफिया घोषित कर फिर एफआईआर संख्या 422/26 छतौनी थाना में दर्ज की गई है, इसलिए आगे के अनुसंधान में इस धांधली में शामिल या भू-माफिया की मदद करने वाले किसी भी व्यक्ति (चाहे वह अधिकारी ही क्यों न हों) को प्राथमिकता के आधार पर अभियुक्त बनाया जाना तय माना जा रहा है.