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दिन में रैयती, रात में बेतिया राज! मोतिहारी में जमीन के एक टुकड़े पर ADM और CO का आदेश आमने-सामने

Motihari News: मोतिहारी में प्रशासनिक विरोधाभास दिखाई दिया. यहां पर ADM ने जिसे 'रैयती' बताया था. वर्तमान डीएम के आदेश पर सीओ ने आधी रात को धावा बोल उसे बताया बेतिया राज की जमीन बता दी.

Written ByPankaj KumarEdited ByShailendra
Published: Aug 01, 2026, 11:53 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 11:53 PM IST
दिन में रैयती, रात में बेतिया राज! मोतिहारी में जमीन के एक टुकड़े पर ADM और CO का आदेश आमने-सामने
Image Credit: (Photo-AI) मोतिहारी में जमीन के एक टुकड़े पर ADM और CO का आदेश आमने-सामने

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पत्रकारिता की दुनिया में दो दशक से ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी समाज की दर्द समझने और उनकी आवाज बनने की जुनून आज भी पहले दिन जैसा है. ईमानदार पत्रकारिता कोई पेशा नहीं यह राष्ट्रसेवा है.

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