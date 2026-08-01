/दिन में रैयती, रात में बेतिया राज! मोतिहारी में जमीन के एक टुकड़े पर ADM और CO का आदेश आमने-सामने

​क्या है पूरा मामला?

घटना की शुरुआत मोतिहारी शहर के सदर अंचल अंतर्गत बरियारपुर मौजा (खाता संख्या 313, खेसरा संख्या 1382, रकबा 21 डिसमिल) की जमीन से होती है. ​ADM कार्यालय का आदेश (जनवरी 2026): एडीएम मुकेश सिन्हा के अध्यक्षता में बने एक कमेटी के आदेश के आधार पर इस 21 डिसमिल जमीन को रैयती (निजी) मानते हुए इस पर लगे खरीद-बिक्री के प्रतिबंध को हटा दिया. एडीएम ने जिला अवर निबंधक (रजिस्ट्री कार्यालय) को बाकायदा पत्र भेजकर सूचित किया कि यह जमीन अब रोक सूची से बाहर है और इसकी खरीद-बिक्री की जा सकती है. ​गौर करने वाली बात यह है कि इस कमेटी के अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर दिसंबर 2025 के हैं, जबकि एडीएम मुकेश सिन्हा का अंतिम हस्ताक्षर जनवरी 2026 में जारी हुआ.