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सफाई में उलझे रहे एडीएम साहब! मोतिहारी चीनी मिल की जमीन बिक्री का मामला सीधे विधानसभा के पटल पर पहुंचा

बुधवार को बिहार विधानसभा में मोतिहारी चीनी मिल का मुद्दा गरमा गया. विधायक विनय बिहारी ने शायरी के अंदाज में कहा कि औद्योगिग विकास की गति न जाने कहा टिक गई और मोतिहारी चीनी मिल चली नहीं और बिक गई!

Written ByPankaj KumarEdited ByShailendra
Published: Jul 23, 2026, 12:09 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 12:09 AM IST
सफाई में उलझे रहे एडीएम साहब! मोतिहारी चीनी मिल की जमीन बिक्री का मामला सीधे विधानसभा के पटल पर पहुंचा
Image Credit: विधानसभा में विधायक विनय बिहारी और शालिनी मिश्रा

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पत्रकारिता की दुनिया में दो दशक से ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी समाज की दर्द समझने और उनकी आवाज बनने की जुनून आज भी पहले दिन जैसा है. ईमानदार पत्रकारिता कोई पेशा नहीं यह राष्ट्रसेवा है.

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