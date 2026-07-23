/सफाई में उलझे रहे एडीएम साहब! मोतिहारी चीनी मिल की जमीन बिक्री का मामला सीधे विधानसभा के पटल पर पहुंचा

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मोतिहारी के हनुमान शुगर मिल की जमीन बचाने और मिल मजदूरों के बकाया भुगतान को लेकर दो मजदूर नेता नरेश श्रीवास्तव और सूरज बैठा ने अपनी जान दे दिया था. मगर, सिस्टम में बैठे भ्रष्ट लोगों को उनकी मौत या किसानों की पीड़ा से कोई मतलब ही नहीं रहा! नतीजा समय-समय पर मोतिहारी चीनी मिल की जमीन बिकती रही. मोतिहारी के एडीएम मुकेश सिन्हा ने अपना बयान जारी कर दावा किया था कि हनुमान शुगर मिल से जुड़े खाता 109, मौजा बैरिया की जमीन वर्ष 2023 के बाद नहीं बिकी है, लेकिन एडीएम यह बताना भूल गए कि सिर्फ वर्ष 2023 में ही करीब 38 लोगों के नाम पर लगभग 100 कट्ठा जमीन, वो भी सरकारी गैरमजूरवा जमीन, जिसका खाता संख्या 109 है-वह बिक गई. Zee News के पास उक्त सभी डीड मौजूद है.
इधर एडीएम सफाई देकर और आरोप लगाकर खुद के दामन पर लगे दाग को धोने की कोशिश कर ही रहे थे कि 22 जुलाई, 2026 दिन बुधवार को बिहार विधानसभा में मोतिहारी चीनी मिल का मुद्दा गरमा गया. विधायक विनय बिहारी ने शायरी के अंदाज में कहा कि औद्योगिग विकास की गति न जाने कहा टिक गई और मोतिहारी चीनी मिल चली नहीं और बिक गई!
दूसरी, तरफ केसरिया विधानसभा की विधायक शालिनी मिश्रा ने हाईकोर्ट के आदेश को पढ़कर सुना दिया. विधायक शालिनी मिश्रा ने हाइकोर्ट CWJC 9770/2015 में 7 अगस्त, 2017 को आए आदेश का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि जब हाइकोर्ट ने स्पष्ट आदेश देते हुए कहा है कि चीनी मिल पर किसानों का 17 करोड़ 41 लाख बकाया है, भुगतान को लेकर 12 सर्टिफिकेट केस 27 वर्षों से लंबित हैं.
शालिनी मिश्रा ने आगे बताया कि हाइकोर्ट ने नाराजगी जताई थी कि इतने वर्षों से किसानों का बकाया भुगतान और सर्टिफिकेट केस कैसे लंबित हैं, जिसको लेकर हाइकोर्ट ने मोतिहारी के डीएम और गन्ना विभाग के सचिव पर जवाबदेही तय किया था. शालिनी मिश्रा ने आगे सवाल पूछते हुए कहा कि एक तरफ बकाया भुगतान को लेकर कुछ भी नहीं हो रहा है, तो दूसरी तरफ मोतिहारी चीनी मिल की जमीन बिक रही है, अतिक्रमण हो रहा है.
वहां, मोतिहारी चीनी मिल की आवाज बिहार विधानसभा में उठाए जाने के बाद भू-माफिया के हाथ पांव फूल रहा है. अब सिस्टम में बैठे भ्रष्ट अधिकारी की भी सांसे अटक गई है कि कहीं जांच ना शुरू हो जाए कि सरकारी जमीन कैसे बिक गई? मोतिहारी के नवपदस्थापित डीएम सौरभ सुमन यादव ने बताया कि हाइकोर्ट से आए आदेश में बाहेती जमीन बेचने से रोकने पर लगी रोक हटाने का निर्देश दिया गया था, उसके खिलाफ हमलोग हाइकोर्ट में अपील दायर कर रहे हैं. डीएम ने यह भी कहा कि हर हाल में मोतिहारी चीनी हो या सरकारी जमीन उसे भू-माफिया से बचाया जाएगा.