/सफाई में उलझे रहे एडीएम साहब! मोतिहारी चीनी मिल की जमीन बिक्री का मामला सीधे विधानसभा के पटल पर पहुंचा

मोतिहारी के हनुमान शुगर मिल की जमीन बचाने और मिल मजदूरों के बकाया भुगतान को लेकर दो मजदूर नेता नरेश श्रीवास्तव और सूरज बैठा ने अपनी जान दे दिया था. मगर, सिस्टम में बैठे भ्रष्ट लोगों को उनकी मौत या किसानों की पीड़ा से कोई मतलब ही नहीं रहा! नतीजा समय-समय पर मोतिहारी चीनी मिल की जमीन बिकती रही. मोतिहारी के एडीएम मुकेश सिन्हा ने अपना बयान जारी कर दावा किया था कि हनुमान शुगर मिल से जुड़े खाता 109, मौजा बैरिया की जमीन वर्ष 2023 के बाद नहीं बिकी है, लेकिन एडीएम यह बताना भूल गए कि सिर्फ वर्ष 2023 में ही करीब 38 लोगों के नाम पर लगभग 100 कट्ठा जमीन, वो भी सरकारी गैरमजूरवा जमीन, जिसका खाता संख्या 109 है-वह बिक गई. Zee News के पास उक्त सभी डीड मौजूद है.