/टावर पर चढ़कर लड़की ने 4 घंटे तक रोकी प्रशासन की सांसें, SHO ने प्रेमी से शादी का दिया भरोसा, फिर नीचे आई प्रेमिका

मोतिहारी में एक लड़की टावर पर चढ़कर अपने प्रेमिका से शादी करवाने की जिद करने लगी. प्रेमी के पास जाने की जिद में लड़की मोबाइल पर चढ़ गई, जब आसपास लोगों की हुजूम उमड़ी, तो इसकी भनक रक्सौल प्रशासन को लगी. पुलिस और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर लड़की को समझाने का प्रयास शुरू किया. काफी समझाने के बाद जब हरैया थाना अध्यक्ष ने लड़की की शादी उसके प्रेमी से कराने का जिम्मा लिया, तो लड़की करीब 4 घंटे बाद टावर से नीचे उतरी. ये पूरा मामला सीमावर्ती शहर रक्सौल का है.