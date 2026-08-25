/टावर पर चढ़कर लड़की ने 4 घंटे तक रोकी प्रशासन की सांसें, SHO ने प्रेमी से शादी का दिया भरोसा, फिर नीचे आई प्रेमिका

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मोतिहारी में एक लड़की टावर पर चढ़कर अपने प्रेमिका से शादी करवाने की जिद करने लगी. प्रेमी के पास जाने की जिद में लड़की मोबाइल पर चढ़ गई, जब आसपास लोगों की हुजूम उमड़ी, तो इसकी भनक रक्सौल प्रशासन को लगी. पुलिस और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर लड़की को समझाने का प्रयास शुरू किया. काफी समझाने के बाद जब हरैया थाना अध्यक्ष ने लड़की की शादी उसके प्रेमी से कराने का जिम्मा लिया, तो लड़की करीब 4 घंटे बाद टावर से नीचे उतरी. ये पूरा मामला सीमावर्ती शहर रक्सौल का है.
दरअसल, रक्सौल के छोटा परेउआ में प्यार के चक्कर मे एक लड़की शोले की बसंती बनी नजर आईं. परिजन और प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए हाथ में बड़ा सा चाकू लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ गईं थी. लड़की का कहना था कि उसे प्रेमी के पास जाना है, उसके साथ ही रहना है. शादी हम उसी से करेंगे, लेकिन परिजन लड़की के प्रेम के स्वीकार नहीं कर रहे थे.
बताया जा रहा है कि लड़की एक महीने पहले अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी. परिजनों ने काफी खोजबीन और मशक्कत के बाद लड़की को घर लाया था, लेकिन एक महीने बाद ही लड़की प्रेमी के पास जाने के लिए जिद करने लगी और परिजनों पर दबाव बनाने के लिए 25 अगस्त, 2026 दिन मंगलवार की अहले सुबह टावर पर चढ़ गई. हाथों में तेज चाकू से आत्महत्या की बराबर धमकी देती रही.
मोबाइल टावर पर लड़की के चढ़ने की सूचना पर मिलते ही मौके पर हैरया थाना पुलिस और प्रशासन पहुंच गया. इस दौरान पुलिस लड़की को समझाती रही और नीचे उतरने के लिए मनाती रही. साथ ही स्थानीय समाजसेवी भी लड़की से टावर से नीचे आने की विनती करते नजर आए, लेकिन लड़की सबकी बात को नजरअंदाज करती रही.
वहीं, जब हैरया थाना प्रभारी किशन पासवान ने माइक से कहा कि हमसब पुलिस प्रशासन तुम्हारे साथ है. तुम जिससे कहोगी उसी से तुम्हारी शादी करा देंगे. तुम्हारे साथ हैरया, रक्सौल थाना के साथ-साथ रक्सौल के एसडीओ और पूरा प्रशासन है. इसके बाद लड़की ने चाकू को नीचे फेंका और टावर से उतरी. उसके बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली.