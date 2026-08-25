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टावर पर चढ़कर लड़की ने 4 घंटे तक रोकी प्रशासन की सांसें, SHO ने प्रेमी से शादी का दिया भरोसा, फिर नीचे आई प्रेमिका

Motihari News: रक्सौल में एक लड़की मोबाइल टावर पर चढ़ गई. लड़की अपने साथ चाकू लेकर गई थी. इस दौरान वह अपने प्रेमी से मिलने की जिद पर अड़ी रही. प्रशासन ने लड़की को उसकी शादी प्रेमी से कराने का वादा किया, तो वह नीचे उतरी.

Written ByPankaj KumarEdited ByShailendra
Published: Aug 25, 2026, 11:24 AM IST|Updated: Aug 25, 2026, 11:24 AM IST
टावर पर चढ़कर लड़की ने 4 घंटे तक रोकी प्रशासन की सांसें, SHO ने प्रेमी से शादी का दिया भरोसा, फिर नीचे आई प्रेमिका
Image Credit: टावर पर चढ़कर लड़की ने 4 घंटे तक रोकी प्रशासन की सांसें (Photo- वीडियो ग्रैब)

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पत्रकारिता की दुनिया में दो दशक से ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी समाज की दर्द समझने और उनकी आवाज बनने की जुनून आज भी पहले दिन जैसा है. ईमानदार पत्रकारिता कोई पेशा नहीं यह राष्ट्रसेवा है.

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