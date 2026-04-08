चंदे से हुआ कफन का इंतजाम, अब सिस्टम भरेगा जख्म! मोतिहारी शराब कांड के अनाथों को मिलेगा उनका हक

Motihari News: मोतिहारी जहरीली शराब कांड में कई महिलाएं बेवा हो गई, कई बच्चे अनाथ हो गए पर सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं ने हाल जानना मुनासिब नहीं समझा. ढाई वर्ष पहले जब मोतिहारी में जहरीली शराब कांड हुआ था, तब बीजेपी विपक्ष में थी. लिहाजा, पूरे लाव लश्कर के साथ तुरकौलिया पहुंचकर पीड़ित परिवार से लेकर सदर अस्पताल तक पहुंची थी और पीड़ितों और उनके परिवार के लिए आवाज बुलंद किया था. मगर, इस बार मातम में आना, तो छोड़िए मुआवजा देने के लिए एक आवाज तक नहीं उठा सके, जिसको लेकर पीड़ित परिवार ने काफी नाराजगी जाहिर किया है. राजद के आ जाने के बाद बीजेपी से नाराजगी ज्यादा हो गई.

वहीं, जी न्यूज ने पहले की तरफ शराब कांड का इस बार भी ना सिर्फ उजागर किया, बल्कि खबर को लगातार मुहिम की शक्ल में चलाकर मुआवजा को लेकर चिर निद्रा में सोई प्रशासन को जगाया गया. शराब कांड के मृतक काफी गरीब परिवार से हैं. उनके मरने के बाद उनके बच्चे का भविष्य अंधकार में है, दो वक्त का भोजन भी मुहाल हो गया है. लगातार खबर दिखाए जाने का मोतिहारी असर हुआ है. शराब कांड के पीड़ितों को अब मुआवजा मिलने की उम्मीद जगी है.

इस खबर को जी न्यूज ने प्रमुखता से उठा था कि कैसे पांच पुत्रियों के पिता लड्डू साह की डेडबॉडी को अस्पताल से लाने के लिए चंदा जुटाना पड़ा था. अब मुआवजा की प्रक्रिया करने के लिए पांच सदस्यीय एक कमिटी बना दिया गया है. सदर अस्पताल से सात मृतकों का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, जिसमें जहरीली पदार्थ से मृत्यु प्रतीत होना लिखा गया है.

मुआवजा देने लिए आईओ अपना रिपोर्ट सीओ को देंगे फिर सीओ एसडीओ को रिपोर्ट देंगे, उसके बाद एसडीओ अपना रिपोर्ट पांच सदस्यीय कमेटी को सौपेंगे. इसके बाद फिर डीएम के माध्यम से सूची तैयार कर पटना भेजा जाएगा.