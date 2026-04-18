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रक्सौल बॉर्डर पर संदिग्ध गतिविधि और घुसपैठ की कोशिशें, ग्राउंड जीरो पर पहुंचे चीफ सेकेट्री एवं डीजीपी

बिहार के मुख्य सचिव और डीजीपी ने रक्सौल में भारत-नेपाल सीमा की सुरक्षा को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की. सीमा पर बढ़ती घुसपैठ और तस्करी के मामलों पर चिंता जताते हुए अधिकारियों ने संयुक्त गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए. पकड़े गए विदेशी नागरिकों और तस्करी के बड़े नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ-साथ रक्सौल एयरपोर्ट के जमीन अधिग्रहण कार्य में तेजी लाने का आदेश दिया गया है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 18, 2026, 08:21 PM IST

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एसएसबी मुख्यालय में हाई-लेवल मीटिंग
एसएसबी मुख्यालय में हाई-लेवल मीटिंग

पूर्वी चम्पारण जिले के रक्सौल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहाँ भारत-नेपाल सीमा पर बढ़ती संदिग्ध गतिविधियों और घुसपैठ की कोशिशों के बाद राज्य के दो सबसे बड़े अधिकारी ग्राउंड जीरो पर पहुँचे हैं. बिहार के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (DGP) ने रक्सौल स्थित एसएसबी (SSB) मुख्यालय में एक हाई-लेवल मीटिंग की. इस बैठक में सीमा की सुरक्षा, तस्करी पर लगाम और विकास योजनाओं की बारीकी से समीक्षा की गई. अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि देश की सीमा से खिलवाड़ करने वाले किसी भी तत्व को बख्शा नहीं जाएगा.

पूर्वी चम्पारण जिले की नेपाल से सटी अंतरराष्ट्रीय सीमा 114.54 किलोमीटर लंबी है. इस पूरी सीमा पर कुल 1237 सीमा स्तंभ लगाए गए हैं. समीक्षा में पाया गया कि इनमें से 931 पिलर बिल्कुल सुरक्षित और अपनी सही स्थिति में हैं, लेकिन 73 पिलर क्षतिग्रस्त हो गए हैं. मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि इन क्षतिग्रस्त पिलरों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और संयुक्त निरीक्षण कर इन्हें ठीक कराया जाए. सीमा की सुरक्षा के लिए फील्ड सर्वे टीम (FST) पहले ही बैठक कर चुकी है और पिलरों के पास से अतिक्रमण हटाने का काम तेजी से चल रहा है. 121 में से 117 अतिक्रमण हटाए जा चुके हैं, जबकि नो-मैन्स लैंड में बनी 4 अवैध धार्मिक संरचनाओं को भी चिन्हित किया गया है.

सीमा पर पिछले कुछ वर्षों में तस्करी और अवैध घुसपैठ के मामलों में भारी बढ़ोतरी देखी गई है. साल 2022 से 2026 के बीच शराब तस्करी के 22,500 और हथियार तस्करी के 779 मामले सामने आए हैं. सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा विदेशी घुसपैठ का है. अवैध घुसपैठ के 41 मामलों में से अकेले साल 2025 में ही 25 विदेशी नागरिक पकड़े गए हैं. पकड़े गए लोगों में बांग्लादेशी, श्रीलंकाई और अबू धाबी के नागरिक शामिल हैं. इन सभी के बारे में उनके देशों के दूतावासों को जानकारी दे दी गई है. इसके अलावा, जाली नोट, चरस, अफीम और स्मैक की बड़ी खेप भी पकड़ी गई है.

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रक्सौल बॉर्डर मानव तस्करी का भी एक बड़ा केंद्र बनता जा रहा है. पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने यहाँ से कुल 574 बच्चों और वयस्कों का रेस्क्यू (बचाव) किया है. रोजगार दिलाने के नाम पर मानव व्यापार करने वाली कई फर्जी कंपनियों की पहचान की गई है. इसके साथ ही, आर्थिक अपराध करने वालों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है. नए कानून BNSS के तहत 53 अवैध कारोबारियों की 53 करोड़ रुपये से अधिक और भू-माफियाओं की 12 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है.

सीमा की सुरक्षा के साथ-साथ इलाके के विकास पर भी चर्चा हुई. रक्सौल एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया की समीक्षा की गई और इसे जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए. सीमावर्ती 12 गांवों के लिए 'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम' चलाया जा रहा है. इसके तहत गांवों का सर्वे पूरा हो चुका है और 125 योजनाओं में से 90 की डीपीआर (DPR) तैयार है. जीविका समूहों के माध्यम से बकरी पालन, मछली पालन और पोल्ट्री फार्म जैसे स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है.

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आर्थिक मोर्चे पर भी अच्छी खबर है. मोतिहारी और रक्सौल वाणिज्य कर अंचलों में जीएसटी (GST) संग्रहण में बड़ी वृद्धि दर्ज की गई है. मोतिहारी में करीब 20 प्रतिशत और रक्सौल में 15 प्रतिशत की राजस्व वृद्धि हुई है. बैठक के अंत में मुख्य सचिव और डीजीपी ने जिला प्रशासन, पुलिस और एसएसबी के बीच बेहतर तालमेल बिठाने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि सीमा पर संयुक्त गश्त और रात्रि कैंप को बढ़ाया जाए ताकि घुसपैठ और तस्करी को पूरी तरह से रोका जा सके.

इनपुट- पंकज कुमार

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