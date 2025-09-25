बेतिया में अमित शाह तो मोतिहारी में होंगी प्रियंका गांधी वाड्रा, चंपारण में सियासत का सुपर फ्राइडे

Bihar Chunav 2025: बापू की कर्मभूमि चंपारण में कल शुक्रवार को सियासत का सुपर फ्राइडे देखने को मिलेगा. एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह बेतिया के पास स्थित कुमारबाग में होंगे तो मोतिहारी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी महिलाओं से संवाद स्थापित कर रही होंगी. अमित शाह कुमारबाग स्थित गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के आडिटोरियम से 10 जिलों के कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करेंगे. वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा महिला स्वयं सहायता समूहों से बातचीत के बाद एक रैली को भी संबोधित करने वाली हैं.

दो दिन पहले ही 23 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेतिया और वाल्मीकिनगर का दौरा करके गए हैं और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद यहां आ रहे हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चंपारण को 1000 करोड़ रुपये से अधिक विकास कार्यों की सौगात दी थी. अब अमित शाह कुमारबाग में सारण चंपारण प्रमंडल के 10 बड़े जिलों के भाजपा कार्यकर्ताओं संग बैठक करने वाले हैं. आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर अमित शाह का यह चंपारण दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

जाहिर है, अमित शाह के दौरे में पश्चिम चंपारण के सांसद डॉ. संजय जायसवाल और बेतिया की मेयर गरिमा देवी सिकारिया के बीच उपजे तनाव और विवादों को सुलझाने की चुनौती होगी. इसके अलावा बेतिया की मेयर के पति रोहित सिकारिया विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं. वे हरसंभव कोशिश करेंगे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी उन्हें प्रत्याशी बनाए. दूसरी ओर, रेणु देवी के सामने खुद का टिकट बचाए रखने की चुनौती होगी.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद खान ने एक प्रेस कांफ्रेंस कर जानकारी दी कि प्रियंका गांधी वाड्रा दोपहर में महिला संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी. इसके बाद दोपहर बाद 3 बजे वह मोतिहारी में एक रैली को संबोधित करने वाली हैं. प्रेस कांफ्रेंस के दौरान सैयद नसीर हुसैन और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश कुमार राम भी मौजूद थे. बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा का पिछले एक महीने में यह दूसरा बिहार दौरा होगा. इससे पहले वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा बिहार आई थीं.