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Motihari News: मोतिहारी के रामगढ़वा थाना क्षेत्र के पचभीड़िया गांव में बीती 23 मई को हुई अर्जुन पंडित की निर्मम हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है. रक्सौल डीएसपी मनीष आनंद के नेतृत्व में पुलिस टीम ने इस 'ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री' का महज 15 दिनों के भीतर खुलासा कर दिया. साथ ही पुलिस ने 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है. पुलिस की जांच में जो सच सामने आया, उसने सभी को हिलाकर रख दिया. इस हत्या को अवैध संबंध की वजह से अंजाम दिया गया.
पत्नी से था अवैध संबंध, दोस्त ही बना जान का दुश्मन
पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपियों की पहचान पचभीड़िया गांव निवासी धनेश महतो 30 वर्ष, पिता करझीगण महतो, रूपेश कुमार 21 वर्ष, पिता विजय महतो और राजेश यादव 35 वर्ष, पिता लालबिहारी यादव के रूप में हुई है. वहीं, जांच में खुलासा हुआ कि मुख्य आरोपी धनेश महतो की पत्नी के साथ मृतक अर्जुन पंडित का अवैध संबंध था. इसी बात से नाराज होकर धनेश ने अपने साथियों के साथ मिलकर अर्जुन को रास्ते से हटाने की खौफनाक साजिश रची थी.
हाथ में पहने जाने वाला लोहे का घातक हथियार का इस्तेमाल
हत्याकांड की बर्बरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम देने के लिए 'फाइटर' यानी हाथ में पहने जाने वाला लोहे का घातक हथियार का इस्तेमाल किया था. आरोपियों ने प्लानिंग से अर्जुन पर हमला किया और उसे मौत के घाट उतार दिया.
पुलिस की कार्रवाई की सराहना
इस पूरे मामले का खुलासा रक्सौल डीएसपी मनीष आनंद के निर्देशन में रामगढ़वा थानाध्यक्ष राजीव कुमार साह, अपर थानाध्यक्ष सुमित कुमार और एसआई प्रिया कुमारी की टीम ने किया। पुलिस की इस तत्परता और वैज्ञानिक अनुसंधान के कारण ही कम समय में हत्याकांड का पर्दाफाश हो सका। इस गिरफ्तारी के बाद क्षेत्र के लोगों ने पुलिस की कार्रवाई की सराहना की है.