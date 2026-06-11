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दोस्त की पत्नी से बनाया संबंध तो मिली खौफनाक सजा, 15 दिन बाद पुलिस ने बेनकाब किए कातिल

Motihari Crime News: रामगढ़वा प्रखंड के पचभीड़िया गांव में 23 मई को अर्जुन पंडित की निर्मम हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलाझा लिया है. साथ ही तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. जांच में खुलासा हुआ कि मुख्य आरोपी धनेश महतो की पत्नी के साथ मृतक अर्जुन पंडित का अवैध संबंध था.

Written ByPankaj KumarEdited By:Shailendra
Published: Jun 11, 2026, 06:04 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 06:31 PM IST
दोस्त की पत्नी से बनाया संबंध तो मिली खौफनाक सजा, 15 दिन बाद पुलिस ने बेनकाब किए कातिल
Image Credit: दोस्त की पत्नी से इश्क पड़ा भारी, बनाया संबंध तो मिली मौत (Photo-AI)

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Pankaj Kumar

Pankaj Kumar

पत्रकारिता की दुनिया में दो दशक से ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी समाज की दर्द समझने और उनकी आवाज बनने की जुनून आज भी पहले दिन जैसा है. ईमानदार पत्रकारिता कोई पेशा नहीं यह राष्ट्रसेवा है.

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