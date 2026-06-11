पत्नी से था अवैध संबंध, दोस्त ही बना जान का दुश्मन

पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपियों की पहचान पचभीड़िया गांव निवासी धनेश महतो 30 वर्ष, पिता करझीगण महतो, रूपेश कुमार 21 वर्ष, पिता विजय महतो और राजेश यादव 35 वर्ष, पिता लालबिहारी यादव के रूप में हुई है. वहीं, जांच में खुलासा हुआ कि मुख्य आरोपी धनेश महतो की पत्नी के साथ मृतक अर्जुन पंडित का अवैध संबंध था. इसी बात से नाराज होकर धनेश ने अपने साथियों के साथ मिलकर अर्जुन को रास्ते से हटाने की खौफनाक साजिश रची थी.