मोतिहारी में 55 लोगों का हथियार लाइसेंस निलंबित, बीजेपी-जदयू नेताओं के नाम भी शामिल

बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान मोतिहारी जिला प्रशासन ने निष्पक्षता दिखाते हुए बड़ी कार्रवाई की है. प्रशासन ने कुल 55 लोगों के हथियार के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं. इनमें बीजेपी के कद्दावर नेता डॉ. लालबाबू प्रसाद और जदयू की पूर्व विधायक का नाम भी शामिल है. जिला प्रशासन का यह कदम उस समय चर्चा में आ गया जब विपक्षी दलों की ओर से प्रशासन पर एकतरफा कार्रवाई के आरोप लगाए जा रहे थे.

मोकामा में हुए दुलारचंद हत्याकांड के बाद चुनाव आयोग ने राज्यभर के जिलों को निर्देश दिए थे कि सभी लाइसेंसधारी अपने हथियार थाना या अधिकृत आर्म्स दुकान पर जमा कराएं. इसी के तहत पूर्वी चंपारण जिले में भी यह अभियान चलाया गया. प्रशासन ने बताया कि जिले में करीब 5 प्रतिशत ऐसे लाइसेंसधारी हैं जिन्हें जान का खतरा होने के कारण हथियार जमा करने से छूट दी गई है, लेकिन बाकी सभी से उनके हथियार जमा करवाए गए.

मोतिहारी के डीएम सौरभ जोरवाल ने बताया कि जिन 55 लोगों ने या तो हथियार जमा नहीं किए या फिर सत्यापन नहीं करवाया, उनके लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं. डीएम ने संबंधित थानों को आदेश दिया है कि इन सभी हथियारों को तत्काल जब्त किया जाए. अब यह जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस थानों की होगी कि वे जल्द से जल्द यह कार्रवाई पूरी करें.

Add Zee News as a Preferred Source

मोतिहारी के एसपी स्वर्ण प्रभात ने कहा कि जिले में चुनावी माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए प्रशासन सख्त है. उन्होंने कहा कि “मोतिहारी में निष्पक्षता के साथ ही कार्रवाई होती है.” एसपी ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया है कि जिनके लाइसेंस निलंबित हुए हैं, उनके हथियारों की जब्ती जल्द की जाए.

निलंबित लाइसेंसधारियों की सूची में कई बड़े नाम शामिल होने की चर्चा है. इनमें मोतिहारी नगर उप मेयर, पूर्व विधायक और अन्य प्रभावशाली लोगों के नाम बताए जा रहे हैं. इससे प्रशासन की कार्रवाई को लेकर लोगों में रुचि बढ़ गई है. अब देखना यह होगा कि क्या प्रशासन इन प्रभावशाली लोगों के हथियार भी जब्त करेगा या फिर मामला सिर्फ कागजों में निपट जाएगा.

नगर थाना अध्यक्ष राजीव कुमार से जब पूछा गया कि निलंबित लाइसेंसों के बाद हथियारों की जब्ती कब होगी, तो उन्होंने कहा कि “अभी हम सभा में हैं, निकलकर बताते हैं.” हालांकि, पुलिस सूत्रों ने संकेत दिए हैं कि जब्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी और किसी को भी नियमों से छूट नहीं दी जाएगी.

इनपुट- पंकज कुमार

ये भी पढ़ें- RJD ने पहले चरण के मतदान में लगाया स्लो वोटिंग का आरोप, चुनाव आयोग ने बताया निराधार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!