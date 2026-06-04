नोटिस को हल्के में लेना पड़ा भारी! बगहा में बुलडोजर एक्शन से सहमे अतिक्रमणकारी

Bagaha Latest News: बगहा में अवैध कब्जा और अतिक्रमण को लेकर नगर पालिका प्रशासन ने कार्रवाई की. ईओ ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ यह कार्रवाई आगे भी बदस्तूर जारी रहेगी.
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Bagaha News: बगहा नगर पालिका परिषद प्रशासन की तरफ से सर्विस लेन पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए 4 जून, 2026 दिन गुरुवार को एक विशेष अभियान चलाया गया है. खुद बुलडोजर लेकर ईओ सरोज कुमार सड़कों पर उतरे और कई कच्चे, झोपड़ी नुमा मकान समेत दुकानों को जमींदोज किया गया. नगर पालिका के इस एक्शन से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा है.
इस मामले की जानकारी देते हुए बगहा नगर पालिका परिषद के ईओ सरोज बैठा ने बताया कि प्रशासन की यह कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी. कार्यपालक पदाधिकारी के मुताबिक, अतिक्रमणकारियों को पूर्व में तीन से चार बार लिखित नोटिस जारी किया जा चुका है और माइक के जरिए मुनादी भी करवाकर चेतावनी दी गई थी.
उन्होंने बताया कि इसके बावजूद लोगों की ओर से सर्विस लेन खाली नहीं की गई. लिहाजा, शहरी क्षेत्र खास NH-727 गोरखपुर-बेतिया मुख्य सड़क किनारे लगातार बढ़ रहे ट्रैफिक की समस्या और निर्माण कार्य को देखते हुए प्रशासन ने बलपूर्वक अतिक्रमण हटाने का फैसला लिया है. यहीं वजह है कि अब एक्शन बुलडोजर के तहत कार्रवाई तेज की गईं है.
बता दें कि अवैध कब्जा और अतिक्रमण को लेकर ईओ ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ यह कार्रवाई आगे भी बदस्तूर जारी रहेगी, ताकि निर्माण कार्य में कोई बाधा न आये और शहर में जाम की समस्या उत्पन्न न हो सकें.
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