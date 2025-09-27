Advertisement
बेतिया हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा, दोस्त ने ही दोस्त का रेता गला! शराब के नशे में 'पत्नियों' को लेकर हुए विवाद में हुई सौरभ तिवारी की निर्मम हत्या

बेतिया के नरकटियागंज में हुए सौरभ तिवारी हत्याकांड का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है. पुलिस जांच में सामने आया कि सौरभ तिवारी की हत्या उसके दोस्तों सुधीर पांडे और छोटू दुबे ने शराब पार्टी के दौरान की. नशे में पत्नियों को लेकर गाली-गलौज के विवाद में यह वारदात अंजाम दी गई.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 27, 2025, 11:36 PM IST

पुलिस ने सौरभ तिवारी हत्याकांड का किया खुलासा
बेतिया से आई बड़ी खबर ने पूरे इलाके को दहला दिया है. नरकटियागंज निवासी सौरभ तिवारी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. जांच के दौरान सामने आया कि सौरभ तिवारी की हत्या उसके ही दोस्तों ने की थी. इस खुलासे के बाद पुलिस के साथ-साथ मृतक के परिवारजन भी सन्न रह गए.

सौरभ तिवारी की हत्या 18 सितम्बर को हुई थी. पुलिस को घटना के उद्भेदन में समय लगने के कारण सवालों का सामना करना पड़ा. लेकिन जैसे ही हत्या का सच सामने आया, मामला पूरी तरह से अलग दिशा में चला गया.

पुलिस की तफ्तीश से पता चला कि घटना के दिन सौरभ तिवारी का दोस्त सुधीर पांडे उसे घर से बुलाकर शराब पार्टी के लिए ले गया. वहां उनके साथ छोटू दुबे भी मौजूद था. तीनों दोस्तों ने जमकर शराब पी. शराब के नशे में सौरभ तिवारी और सुधीर पांडे के बीच विवाद शुरू हो गया.

नशे में दोनों ने एक-दूसरे की पत्नियों को लेकर भला-बुरा कहना शुरू कर दिया. विवाद इतना बढ़ गया कि सुधीर पांडे ने गुस्से में चाकू निकाल लिया. इसी दौरान छोटू दुबे ने सौरभ तिवारी को पकड़ लिया और सुधीर पांडे ने बेरहमी से उसका गला रेतकर हत्या कर दी.

हत्या के बाद दोनों आरोपी सौरभ तिवारी का शव वहीं छोड़कर अपनी स्कॉर्पियो से फरार हो गए. इसके बाद पुलिस ने परिजनों के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की और अनुसंधान शुरू कर दिया.

जांच के दौरान दबिश बढ़ने पर छोटू दुबे उर्फ कामेश्वर दुबे ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया. पुलिस ने उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ की. पूछताछ के दौरान छोटू दुबे ने पूरे हत्याकांड का राज खोल दिया.

छोटू दुबे के खुलासे के बाद पुलिस अब मुख्य आरोपी सुधीर पांडे की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है. उसकी गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है.

एसडीपीओ जय प्रकाश सिंह ने बताया कि यह हत्या शराब के नशे में हुई. आपसी विवाद और पत्नियों को लेकर भला-बुरा कहने की बात ने मामले को इतना बढ़ा दिया कि दोस्तों ने ही दोस्त की निर्मम हत्या कर दी.

इनपुट- धनंजय द्विवेदी

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

;