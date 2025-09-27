बेतिया हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा, दोस्त ने ही दोस्त का रेता गला! शराब के नशे में 'पत्नियों' को लेकर हुए विवाद में हुई सौरभ तिवारी की निर्मम हत्या

बेतिया से आई बड़ी खबर ने पूरे इलाके को दहला दिया है. नरकटियागंज निवासी सौरभ तिवारी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. जांच के दौरान सामने आया कि सौरभ तिवारी की हत्या उसके ही दोस्तों ने की थी. इस खुलासे के बाद पुलिस के साथ-साथ मृतक के परिवारजन भी सन्न रह गए.

सौरभ तिवारी की हत्या 18 सितम्बर को हुई थी. पुलिस को घटना के उद्भेदन में समय लगने के कारण सवालों का सामना करना पड़ा. लेकिन जैसे ही हत्या का सच सामने आया, मामला पूरी तरह से अलग दिशा में चला गया.

पुलिस की तफ्तीश से पता चला कि घटना के दिन सौरभ तिवारी का दोस्त सुधीर पांडे उसे घर से बुलाकर शराब पार्टी के लिए ले गया. वहां उनके साथ छोटू दुबे भी मौजूद था. तीनों दोस्तों ने जमकर शराब पी. शराब के नशे में सौरभ तिवारी और सुधीर पांडे के बीच विवाद शुरू हो गया.

Add Zee News as a Preferred Source

नशे में दोनों ने एक-दूसरे की पत्नियों को लेकर भला-बुरा कहना शुरू कर दिया. विवाद इतना बढ़ गया कि सुधीर पांडे ने गुस्से में चाकू निकाल लिया. इसी दौरान छोटू दुबे ने सौरभ तिवारी को पकड़ लिया और सुधीर पांडे ने बेरहमी से उसका गला रेतकर हत्या कर दी.

हत्या के बाद दोनों आरोपी सौरभ तिवारी का शव वहीं छोड़कर अपनी स्कॉर्पियो से फरार हो गए. इसके बाद पुलिस ने परिजनों के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की और अनुसंधान शुरू कर दिया.

जांच के दौरान दबिश बढ़ने पर छोटू दुबे उर्फ कामेश्वर दुबे ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया. पुलिस ने उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ की. पूछताछ के दौरान छोटू दुबे ने पूरे हत्याकांड का राज खोल दिया.

छोटू दुबे के खुलासे के बाद पुलिस अब मुख्य आरोपी सुधीर पांडे की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है. उसकी गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है.

एसडीपीओ जय प्रकाश सिंह ने बताया कि यह हत्या शराब के नशे में हुई. आपसी विवाद और पत्नियों को लेकर भला-बुरा कहने की बात ने मामले को इतना बढ़ा दिया कि दोस्तों ने ही दोस्त की निर्मम हत्या कर दी.

इनपुट- धनंजय द्विवेदी

ये भी पढ़ें- नौकरी के लालच में फंसी दो बहनें, समस्तीपुर पुलिस ने गुजरात से किया रेस्क्यू

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!