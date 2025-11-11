Advertisement
Bihar Chunav 2025: बुर्का पहनकर फर्जी वोटिंग का प्रयास, मोतिहारी में तीन महिलाओं सहित 6 गिरफ्तार

मोतिहारी, पूर्वी चंपारण: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान पूर्वी चंपारण जिले के ढाका विधानसभा क्षेत्र में फर्जी मतदान का बड़ा प्रयास सामने आया है. पचपकड़ी थाना क्षेत्र के बूथ संख्या 352 और 356 पर दूसरे व्यक्ति के नाम पर बुर्का पहनकर वोट डालने आईं तीन महिलाओं सहित कुल छह लोगों को हिरासत में लिया गया है.

Last Updated: Nov 11, 2025, 05:28 PM IST

मोतिहारी के ढाका विधानसभा क्षेत्र में फर्जी मतदान के प्रयास में 6 लोग गिरफ्तार
मोतिहारी के ढाका विधानसभा क्षेत्र में फर्जी मतदान के प्रयास में 6 लोग गिरफ्तार

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में पूर्वी चंपारण जिले के ढाका विधानसभा क्षेत्र से फर्जी मतदान की बड़ी खबर सामने आई है. पचपकड़ी थाना क्षेत्र के दो मतदान केंद्रों पर दूसरे के नाम पर वोट डालने की कोशिश करने वाले छह लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. इनमें तीन महिलाएं शामिल हैं, जो बुर्का पहनकर किसी और की जगह मतदान करने पहुंची थीं. घटना के बाद जिला प्रशासन ने सभी बूथों पर निगरानी और कड़ी कर दी है.

जानकारी के अनुसार, पचपकड़ी थाना क्षेत्र के बूथ संख्या 356 (उत्क्रमित मध्य विद्यालय मुरली उर्दू) पर चार लोगों को पकड़ा गया. इनमें रहीमा नामक महिला भी शामिल है, जो पहले भी फर्जी वोटिंग करने पहुंची थी और इस बार दोबारा ऐसा करने आई थी. पुलिस ने उसके साथ मोहम्मद शाहनवाज आलम, मोहम्मद हुसैन और मोहम्मद इम्तियाज को भी हिरासत में लिया. ये सभी मुरली गांव के निवासी बताए जा रहे हैं. इसी तरह, बूथ संख्या 352 (गढ़िया) से आजाद आलम और समीना खातून को फर्जी मतदान के आरोप में गिरफ्तार किया गया.

पुलिस का कहना है कि ये सभी लोग अपनी असली पहचान छिपाकर किसी और के नाम पर वोट डालने की कोशिश कर रहे थे. मतदाता सूची में गड़बड़ी की सूचना मिलते ही बूथ पर तैनात सुरक्षाकर्मियों ने सतर्कता दिखाई और सभी को मौके पर ही पकड़ लिया. फिलहाल, पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस फर्जीवाड़े के पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं है.

मोतिहारी जिले में कुल 12 विधानसभा क्षेत्रों के 4095 मतदान केंद्रों पर चुनाव हो रहे हैं. जिला प्रशासन ने हर केंद्र पर दो-दो सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, जिनकी लाइव वेबकास्टिंग की जा रही है. वेबकास्टिंग कंट्रोल रूम से अधिकारी लगातार नजर रखे हुए हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पूरे जिले के मतदान केंद्रों पर “तीसरी आंख” यानी कैमरे के जरिए लगातार मॉनिटरिंग हो रही है ताकि किसी भी अनियमितता को तुरंत रोका जा सके.

जिला प्रशासन ने स्पष्ट कहा है कि जिले में किसी भी तरह की फर्जी वोटिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी. जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर बुर्का या घूंघट में पहुंचने वाले मतदाताओं की पहचान की जाएगी. उन्होंने कहा कि किसी को भी दूसरे के नाम पर वोट डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी और पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई होगी.

मतदान प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रत्येक बूथ पर महिला वोलंटियर नियुक्त की हैं. इन्हें “वोलंटियर वन” नाम दिया गया है. इन महिला कर्मचारियों का काम बुर्का या घूंघट में आने वाली महिला मतदाताओं की पहचान की पुष्टि करना है. यदि पोलिंग एजेंट को किसी मतदाता पर संदेह होता है, तो वोलंटियर उसकी पहचान की जांच करती हैं.

जिला प्रशासन ने साफ कहा है कि किसी भी बूथ पर फर्जी या बोगस वोटिंग नहीं होने दी जाएगी. इसके लिए प्रशासनिक टीम, पुलिस बल और निगरानी कर्मी लगातार सक्रिय हैं. अधिकारियों ने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की साख को बनाए रखने के लिए हर स्तर पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है.

