Bihar Chunav 2025: वोटिंग से एक दिन पहले तेजस्वी यादव को बड़ा झटका, राजद नेता सुरेश यादव ने थामा बीजेपी का दामन

Bihar Chunav 2025: रक्सौल से आरजेडी के पूर्व प्रत्याशी सुरेश प्रसाद यादव सोमवार को बीजेपी में शामिल हुए. उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सुरेश प्रसाद यादव को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई.
RJD Suresh Yadav joins BJP: बिहार विधानसभा चुनाव के सेकेंड फेस के वोटिंग से ठीक एक दिन पहले तेजस्वी यादव को बहुत बड़ा झटका लगा है. रक्सौल से राजद के पूर्व प्रत्याशी सुरेश प्रसाद यादव ने 10 नवंबर, 2025 दिन सोमवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल का दामन थाम लिया. उन्होंने राजद को छोड़ दिया. सुरेंद्र यादव के इस कदम से बिहार की सियासत में बड़ा बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है.
बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सुरेश प्रसाद यादव को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कराई. सुरेश प्रसाद यादव ने बीजेपी जॉइन कर पार्टी की मजबूत करने का संकल्प लिया. इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे.
सुरेश प्रसाद यादव को जानिए
बता दें कि साल 2005 से सुरेश प्रसाद यादव राजद में रहे. हालांकि, अब उन्होंने राजद को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया. सुरेंद्र यादव ने साल 2015 में रक्सौल से विधानसभा चुनाव लड़ा था. मगर, वह जीत नहीं कर सके थे. साल 2020 के चुनाव में रक्सौल सीट कांग्रेस के खाते में चली गई. फिर क्या था, सुरेश प्रसाद यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का एलान कर किया था. माना जा रहा है कि इसके बाद से वह राजद से नाराज चल रहे थे.
