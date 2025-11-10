Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2996086
Zee Bihar JharkhandBH East Champaran

Bihar Chunav 2025: वोटिंग से एक दिन पहले तेजस्वी यादव को बड़ा झटका, राजद नेता सुरेश यादव ने थामा बीजेपी का दामन

Bihar Chunav 2025: रक्सौल से आरजेडी के पूर्व प्रत्याशी सुरेश प्रसाद यादव सोमवार को बीजेपी में शामिल हुए. उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सुरेश प्रसाद यादव को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 10, 2025, 02:54 PM IST

Trending Photos

राजद नेता सुरेश यादव ने थामा बीजेपी का दामन
राजद नेता सुरेश यादव ने थामा बीजेपी का दामन

RJD Suresh Yadav joins BJP: बिहार विधानसभा चुनाव के सेकेंड फेस के वोटिंग से ठीक एक दिन पहले तेजस्वी यादव को बहुत बड़ा झटका लगा है. रक्सौल से राजद के पूर्व प्रत्याशी सुरेश प्रसाद यादव ने 10 नवंबर, 2025 दिन सोमवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल का दामन थाम लिया. उन्होंने राजद को छोड़ दिया. सुरेंद्र यादव के इस कदम से बिहार की सियासत में बड़ा बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है.

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सुरेश प्रसाद यादव को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कराई. सुरेश प्रसाद यादव ने बीजेपी जॉइन कर पार्टी की मजबूत करने का संकल्प लिया. इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: डरने की जरूरत नहीं, आप आराम से दीजिएगा वोट! घोड़े पर सवार जवान कर रहे निगरानी

सुरेश प्रसाद यादव को जानिए

बता दें कि साल 2005 से सुरेश प्रसाद यादव राजद में रहे. हालांकि, अब उन्होंने राजद को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया. सुरेंद्र यादव ने साल 2015 में रक्सौल से विधानसभा चुनाव लड़ा था. मगर, वह जीत नहीं कर सके थे. साल 2020 के चुनाव में रक्सौल सीट कांग्रेस के खाते में चली गई. फिर क्या था, सुरेश प्रसाद यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का एलान कर किया था. माना जा रहा है कि इसके बाद से वह राजद से नाराज चल रहे थे.

यह भी पढ़ें:बिहार चुनाव के गदर के बीच 'हां, हम बिहारी हैं जी...' ने मचाया धमाल, भौकाल टाइट

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025

Trending news

Bihar Vidhansabha Chunav 2025
Bihar Chunav 2025: शंकर पासवान की हत्या पर गुस्से में चिराग पासवान
bihar chunav 2025
वोटिंग से एक दिन पहले तेजस्वी को बड़ा झटका, RJD नेता सुरेश यादव ने थामा BJP का दामन
bihar chunav 2025
बिहार चुनाव के गदर के बीच 'हां, हम बिहारी हैं जी...' ने मचाया धमाल, भौकाल टाइट
bihar chunav 2025
मीसा भारती का दावा, बिहार में महागठबंधन की वापसी तय, जनता तेजस्वी के साथ
bihar chunav 2025
एक दिन में दो मुख्यमंत्री से लेकर ₹5000 वाले प्रत्याशी तक; बिहार चुनाव के रोचक तथ्य
bihar chunav 2025
पंचायत भवन नहीं तो वोट नहीं, सुगौली छपरा बहास गांव के लोगों ने किया चुनाव बहिष्कार
Bagaha Incident
Bagaha Incident: बच्चों की क्या गलती थी, वो तो पढ़ने आए थे, स्कूल की छत गिरी, मौत
bihar chunav 2025
दूसरे चरण में 10 मंत्री, 2 पूर्व डिप्टी CM और 3 दलों के प्रदेश अध्यक्ष मैदान में
bihar chunav 2025
प्राण झोंककर, अपना हर वचन, हर प्रण पूरा करूंगा! जनता के लिए तेजस्वी यादव का संदेश
Bhojpuri news
नीतू चंद्रा की फिल्म 'छठ' ने बनाया रिकॉर्ड,इंडियन पैनोरमा सेक्शन में होगी स्क्रीनिंग