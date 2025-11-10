Bihar Chunav 2025: चंपारण का हाथ-NDA के साथ! बिहार से अलग रिजल्ट देते हैं नेपाल से लगे ये इलाके

Bihar Champaran Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 122 सीटों पर कल यानी मंगलवार (11 नवंबर) को वोटिंग होनी है. इस चरण में सीमांचल इलाके की 24, शाहाबाद-मगध की 46, चंपारण बेल्ट की 23 सीटों के अलावा मिथिलांचल और कोसी इलाके की 29 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे. इस चरण में एनडीए की तरफ से बीजेपी तो महागठबंधन की तरफ से राजद की साख दांव पर लगी हुई है, क्योंकि अपने-अपने गठबंधन से ये दोनों दल सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं. हालांकि, मुख्य मुकाबला जेडीयू और राजद के बीच ही देखने को मिलेगा. इस चरण में चंपारण बेल्ट की 23 विधानसभा सीटों पर एनडीए की प्रतिष्ठा दांव लगी हुई है. वैसे तो यह इलाका एनडीए का गढ़ कहा जाता है, लेकिन इस बार जन सुराज के आने से समीकरण पूरे बदल चुके हैं.

बिहार चुनाव से जुड़ी सारी खबरों को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

चंपारण बेल्ट में पूर्वी चंपारण की 12, पश्चिमी चंपारण की 9 और शिवहर जिले की 2 विधानसभा सीटें शामिल हैं. इनमें से से 17 सीटें एनडीए की झोली में आई थीं, जबकि 6 सीटें महागठबंधन को मिली थीं. गोविंदगंज, रक्सौल, मोतिहारी, मधुबन, चिरैया, बेतिया, चनपटिया, रामनगर, लौरिया, हरसिद्धि, नौतन, ढाका और बगहा ऐसी सीटें है, जहां बीजेपी ने जीत दर्ज की थी. इसके अलावा कल्याणपुर, पिपरा, वाल्मीकिनगर और केसरिया सीट जेडीयू के खाते में आईं थीं. सुगौली, नरकटिया, केसरिया, शिवहर और बेलसंड में राजद जीती थी. वहीं सिकटा से माले के बीरेंद्र प्रसाद गुप्ता विधायक बने थे.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- दूसरे चरण में ओवैसी-तेजस्वी की अग्निपरीक्षा, आखिर किसका साथ देंगे सीमांचल के भाईजान?

शिवहर जिले में बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन का काफी प्रभाव देखने को मिलता है. पिछले चुनाव में उनका परिवार राजद के साथ था. खुद आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद ने शिवहर से राजद की टिकट पर चुनाव लड़ा था और जीतकर विधानसभा पहुंचे थे. वहीं बेलसंड में राजद के संजय कुमार गुप्ता ने जेडीयू की सुनीता सिंह चौहान को हराया था. हालांकि, इस बार आनंद मोहन का परिवार एनडीए के साथ है. चेतन आनंद इस बार जेडीयू की टिकट नबीनगर से ताल ठोंक रहे हैं. सुगौली में महागठबंधन के प्रत्याशी का पर्चा खारिज होने से यहां एनडीए का जन सुराज से सीधा मुकाबला है. हालांकि, महागठबंधन ने अब तेज प्रताप यादव के प्रत्याशी को अपना समर्थन दे दिया है.

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!