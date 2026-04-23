शराब तस्कारी में फरार चल रहा था भसुर, पुलिस पहुंची तो छोटे भाई की पत्नी चढ़ गई टावर पर

Motihari News: मोतिहारी में पिछले एक सप्ताह में टावर के ऊपर चढ़ अपनी बात मनवाने की तीन घटना सामने आई है. पहले केसरिया फिर पिपरा और अब पिपरा कोठी में टावर के ऊपर चढ़ने का मामला सामने आया है. जहां एक महिला द्वारा टावर पर चढ़कर हाई वोल्टेज ड्रामा करने का मामला सामने आया है. घटना पिपरा कोठी थाना क्षेत्र की है, जहां एक महिला अपने भसुर को जेल जाने से बचाने के लिए टावर पर चढ़ गई और करीब एक घंटे तक नीचे उतरने से इनकार करती रही.

बताया जा रहा है कि पिपरा कोठी थाना क्षेत्र के रणजीत पासवान पर पहले से शराब से जुड़ा मामला दर्ज था, जिसमें वह फरार चल रहा था. इसी बीच रणजीत के छोटे भाई अजीत पासवान की पत्नी ने पिपरा कोठी थानाध्यक्ष ब्रजेश कुमार से मारपीट की शिकायत की. शिकायत के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रणजीत पासवान को गिरफ्तार कर कोर्ट भेज दिया.

जैसे ही इस बात की जानकारी रणजीत की भाभी को मिली, वह टावर पर चढ़ गई और जिद पर अड़ गई कि जब तक उसके भसुर को वापस नहीं लाया जाएगा, वह नीचे नहीं उतरेगी. स्थिति को देखते हुए पुलिस कोर्ट से आदेश लेकर रणजीत पासवान को मौके पर लेकर आई. इसके बाद भी महिला ने नई शर्त रख दी और कहा कि पुलिस गारंटी दे कि उसे दोबारा जेल नहीं भेजा जाएगा.

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घटना की सूचना मिलते ही पिपरा कोठी थानाध्यक्ष ब्रजेश कुमार ने अपने वरीय अधिकारियों को अवगत कराया. इसके बाद सदर डीएसपी, बीडीओ समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और महिला को सुरक्षित नीचे उतारने का प्रयास शुरू किया.

थानाध्यक्ष ब्रजेश कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही एहतियातन फायर ब्रिगेड और मेडिकल टीम को भी मौके पर बुला लिया गया, ताकि किसी तरह की अनहोनी से बचा जा सके. पुलिस और प्रशासन की टीम लगातार महिला को समझाया और उसे यकीन दिलवाने के लिए उसे भसुर को लाकर दिखया गया कि उसे मुक्त कर दिया गया है पर जैसे ही महिला टावर से नीचे उतरी उसके भसुर के साथ उसे भी जेल भेजा जा रहा है.

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