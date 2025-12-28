Advertisement
बिहार पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई! मुजफ्फरपुर, मोतिहारी और रक्सौल में अवैध धंधों पर कसा शिकंजा

बिहार के अलग-अलग इलाकों में पुलिस ने अवैध कारोबारों पर बड़ी कार्रवाई की है. मुजफ्फरपुर में सट्टे के अड्डे पर रेड से नौ लोग पकड़े गए, मोतिहारी में नकली तेल बनाने वाले पांच गिरफ्तार हुए जहां इथनॉल में पेंट मिलाकर पेट्रोल बनाते थे. रक्सौल में 82 किलो गांजा जब्त, कोटवा में घर से शराब बरामद की.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 28, 2025, 06:13 PM IST

बिहार के अलग-अलग इलाकों में पुलिस ने अवैध कारोबारों पर बड़ी कार्रवाई
बिहार के अलग-अलग इलाकों में पुलिस ने अवैध कारोबारों पर बड़ी कार्रवाई

मुजफ्फरपुर में सट्टे का अड्डा धराया: मुजफ्फरपुर के नगर थाना इलाके में पुलिस ने सट्टे के एक बड़े अड्डे पर छापा मारा और वहां चल रहे गैरकानूनी धंधे को पकड़ा. पुलिस की टीम ने गोला रोड पर एक कमरे में रेड डाली जहां सट्टा खेलाया जा रहा था. इस कार्रवाई में सट्टा चलाने वाले समेत कुल नौ लोगों को हिरासत में लिया गया. टाउन डीएसपी-1 सुरेश कुमार ने इस पूरी टीम को लीड किया. पुलिस को पहले से खबर थी कि यहां लंबे समय से सट्टा का कारोबार चल रहा है. मौके पर पहुंचकर पुलिस ने सट्टा खेलने आए आठ लोगों को पकड़ा और एक व्यक्ति जो सट्टा चलाने में शामिल था, उसे भी हिरासत में लिया. इनमें रामबाग के मोहम्मद इस्लाम का नाम मुख्य रूप से आया है जो सट्टा खिलाने का काम करता था. पुलिस ने वहां से सट्टे से जुड़े चार्ट, पर्चियां, अन्य सामान और 3700 रुपये कैश भी जब्त किए. नगर थाने के इंचार्ज समेत दूसरे पुलिस वाले भी मौजूद थे. डीएसपी सुरेश कुमार ने कहा कि जांच चल रही है और आगे भी ऐसे गैरकानूनी कामों पर सख्ती बरती जाएगी.
इनपुट - मणितोष कुमार

मोतिहारी में नकली तेल का खेल पकड़ा गया
मोतिहारी पुलिस ने रामगढ़वा और रक्सौल में नकली पेट्रोल-डीजल बनाने वाले एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया. रक्सौल डीएसपी मनीष आनंद ने बताया कि गुप्त सूचना पर रामगढ़वा के मझरिया और अमोदेई गांवों में और रक्सौल के बाईपास रोड पर तीन जगहों पर छापेमारी की गई. वहां से 48 ड्रम नकली तेल और 23 खाली ड्रम बरामद हुए. साथ ही नकली तेल बनाने वाले केमिकल भी मिले और पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें दो भाई शामिल हैं. पूछताछ में आरोपियों ने कबूला कि वे इथनॉल ब्लेंडेड स्पिरिट में पेंट मिलाकर पेट्रोल और डीजल बनाते थे. इथनॉल की महक पेट्रोल जैसी होने से किसी को शक नहीं होता. वे पेंट की मात्रा घटा-बढ़ाकर नकली ईंधन तैयार करते और आसपास सस्ते दामों पर बेचते. पुलिस अब पूरे गिरोह की तलाश में है और जांच कर रही है कि कहीं ये बड़े स्तर पर या पेट्रोल पंपों को सप्लाई तो नहीं करते थे. अगर आप सड़क किनारे खुले में तेल खरीदते हैं तो सावधान रहें, वरना गाड़ी खराब हो सकती है और पैसे भी बर्बाद.
इनपुट- पंकज कुमार

रक्सौल बॉर्डर पर गांजा तस्करी
रक्सौल बॉर्डर से पुलिस ने एक पिकअप गाड़ी से 82 किलो गांजा जब्त किया. गाड़ी में गुप्त तहखाना बना था जहां गांजा छिपाया गया था. डीएसपी मनीष आनंद ने कहा कि सूचना मिली थी कि नेपाल से आईसीपी रास्ते से गांजा लाया जा रहा है. हरैया थाने की पुलिस ने ओवरब्रिज के पास गाड़ी रोकी और तलाशी में आठ बंडलों में 82 किलो गांजा मिला. ड्राइवर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. योजना थी कि गांजा रक्सौल के आसपास जमा कर रात में दूसरी गाड़ी से बिहार के दूसरे हिस्सों में भेजा जाए. बिहार में शराबबंदी के बाद सूखे नशे की तस्करी बढ़ गई है. पुलिस अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स गिरोहों पर नजर रख रही है और कार्रवाई कर रही है.
इनपुट- पंकज कुमार

कोटवा में नए घर से शराब बरामद
मोतिहारी के कोटवा पुलिस ने अमवा गांव में एक नए बने घर से शराब की बड़ी खेप पकड़ी. गुप्त सूचना पर छापा मारा गया जहां तहखाने में शराब छिपाई गई थी. कुल 98.28 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त हुई, जिसमें 750 एमएल की 84 बोतलें आरएस ब्रांड की, 96 बोतलें फ्रूटी ऑफिसर चॉइस की और 36 बोतलें किंगफिशर बियर की शामिल हैं. कारोबारी आकाश कुमार को गिरफ्तार किया गया जो अमवा का रहने वाला है. उसने अपने आलीशान घर के तहखाने में शराब रखी थी. कोटवा थानाध्यक्ष ने टीम को लीड किया. लगातार तीसरे दिन शराब पकड़े जाने से कारोबारियों में हड़कंप है.
इनपुट- पंकज कुमार

