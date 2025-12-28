Advertisement
बहुत ठंड है डीएम अंकल...प्लीज स्कूल बंद कर दो! मोतिहारी में हाड़ कंपकंपाने वाली ठंड, तापमान 6 डिग्री तक गिरा

मोतिहारी में ठंड इतनी तेज है कि लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे. तापमान 6 डिग्री तक गिर गया, जिससे छोटे बच्चे और बुजुर्ग काफी परेशान हैं. स्कूल अभी खुल गए हैं, तो बच्चे परेशान हैं और डीएम से स्कूल बंद करने की मांग कर रहे.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 28, 2025, 09:10 PM IST

मोतिहारी में हाड़ कंपकंपाने वाली ठंड

मोतिहारी में इन दिनों हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ रही है. ठंड इतनी तेज है कि लोग घर से बाहर निकलने से डर रहे हैं. सड़कें सुनसान पड़ी हैं. हालात ऐसी है की कई दिनों से सूरज की किरणें नहीं दिखीं है, जिससे लोगों का जीना दूभर हो गया है. इस मौसम में छोटे बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा तकलीफ में हैं. ठंड की वजह से सर्दी-खांसी जैसी बीमारियां का भी बढ़ना स्वाभाविक हो गया है. डॉक्टरों ने भी सलाह दी है कि ठंड से बचाव के लिए लोग अपने घर में ही रहें और गर्म कपड़े पहनें और ठंड से बचें.

वैसे प्रशासन ने गरीब लोगों की मदद के लिए रैन बसेरा बनाए हैं. ये रैन बसेरा शहर के अलग-अलग जगहों पर हैं, जहां कंबल और गर्म चीजें दी जा रही हैं. गरीब लोगों के लिए ये रैन बसेरा उनके लिए बड़ी राहत बन रही है, वरना सड़क पर सोना पड़ता था. लेकिन अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो इन जगहों तक नहीं पहुंच पाते.

आपको बता दें मोतिहारी में तापमान 6 डिग्री तक गिर गया है. लोग कहते हैं कि इतनी ठंड पहले कभी नहीं पड़ी. ठंड की वजह से बाजार भी सूने हैं. सुबह की ओस और ठंड से किसान लोग भी परेशान हैं.

जिला प्रशासन ने ठंड को देखते हुए स्कूलों को 24 दिसंबर तक बंद रखा था. लेकिन अब स्कूल खुल गए हैं. इसलिए छोटे बच्चों को अब स्कूल जाने के लिए इस भीषण ठंड में भी बाहर निकलना पड़ रहा है. ऐसे विक्राल समय में बच्चों का घर से बाहर निकलना उनके स्वास्थ के लिए ठीक नहीं है. बच्चों ने मोतिहारी के डीएम सौरभ जोरवाल से है कि "डीएम अंकल, आप स्कूल बंद करवाना क्यों भूल गए?" 

हालांकि बिहार के दूसरे जिलों में डीएम ने स्कूल बंद कर दिए हैं. जैसे पटना में सभी सरकारी और निजी स्कूल 5 जनवरी तक बंद हैं. वहीं अब मोतिहारी में भी लोग मांग कर रहे हैं कि स्कूल बंद होने चाहिए, क्योंकि ठंड अभी कम नहीं हुई है. शिक्षक कहते हैं कि ऑनलाइन क्लास चल सकती है, लेकिन गरीब बच्चों के पास मोबाइल नहीं होता.

मौसम विभाग ने कहा है कि अभी ठंड से कोई राहत नहीं मिलने वाली. कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी, मतलब दिन में भी ठंड रहेगी और आगे भी कुछ दिनों तक धूप नहीं निकलेगी. लोगों को अभी कई दिनों तक ठंड झेलना पड़ेगा. प्रशासन से लोग अपील कर रहे हैं कि स्कूल में छुट्टी और सड़क किनारे रह रहे गरीब लोगों की ज्यादा मदद की जाए. जैसे उनके लिए अलाव जलाए जाएं सड़कों पर. ये ठंड दिसंबर के आखिर में और तेज हो गई है, और जनवरी में भी जारी रह सकती है. ऐसे में उम्मीद की जा सकती है की मोतिहारी में भी डीएम स्कूल बंद रखने का आदेश दे सकते हैं.

इनपुट- पंकज कुमार

